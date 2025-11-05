Elon Musk habla de colonizar Marte y, en gran parte de Occidente, nos quedaríamos con ser capaces de conquistar los descampados para hacer casas que no tardaran una década en construirse. Tampoco parece una gesta tan complicada y, sin embargo, la incapacidad para construir viviendas ... al ritmo que precisan las ciudades tensionadas, según la jerga, es lo que está echando gasolina al fuego populista, última parada en Nueva York, donde Mamdani, alcalde jovencito recién elegido, pretende arreglarlo con fórmulas fracasadas y un manejo magistral de las redes sociales. El New Yorker está encantado con el resultado y lo hace saber desde sus oficinas carísimas en la Torre de la Libertad, que subarrienda a precios, seguro, de capitalismo feroz. En sus páginas también hubo amor por Ada Colau, con recetas parecidas a las anunciadas por el primer alcalde musulmán de esa ciudad rompeolas de la emmigración a EEUU. Aquí, en Vox sube Carlos Hernández Quero, curtido en movimientos vecinales, verbo afilado y cabeza amueblada con relatos disidentes de departamento de historia contemporánea, una voz que se ha hecho fuerte a medida que escalaban los precios de los zulos de alquiler. Busquen sus discursos.

La memoria popular octogenaria, que no democrática, recordará que a principios de los sesenta Madrid crecía con chabolas. No podía asimilar la marea humana del campo. Se hicieron las llamadas Unidades Vecinales de Absorción y, de una de ellas, Hortaleza, se encargó un joven arquitecto, Fernando Higueras, uno de los más originales de su generación. Anteproyecto y ejecución en 18 días del verano del 63 –Dame felicidad, Enrique Guzmán, canción de aquel verano– para 1.100 viviendas, listas en otoño. Inspirado en corralas andaluzas, con bloques de dos plantas, pasillo corrido para la costumbre de salir al fresco. En 1968 recibió un premio internacional de arquitectura, con Le Corbusier y Louis Kahn en el jurado. Luego, llegó el declive, la heroína, la devastación, la dejadez, el «lo tiramos pero qué pena, que es de Higueras». Pero aquello no fue un sueño. He leído análisis que hablan de esas iniciativas como «un intento de legitimar al régimen». Acabáramos, autoridades deseosas de aprobación.

Ahora, el Gobierno se recochinea en anuncios del derecho constitucional a la vivienda. Ayuntamientos como el de Málaga sacan a subasta suelos municipales al mejor postor. Y la Junta de Andalucía anima, también en anuncios, a vivir en pueblos. Se estarán legitimando así.

La obra de la iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo fue trabajosa para Higueras. Tanto que su sobrino, párroco y exalumno del Estudio, don Jesús Higueras, acabó echándole del que fue su último gran proyecto, un templo símbolo de la nueva religiosidad, repleto de familias numerosas. Los políticos se resignan a que pidamos milagros a Dios: construir en descampados. Al César lo que es del César. Hacer posible formar hogares no es responsabilidad divina, a no ser que quieran que volvamos a tener a recién nacidos en chabolas, muy navideño.

Ha ganado Mamdani. Sube Quero. Tomen nota.