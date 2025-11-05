Suscribete a
Colonizar el descampado

Ha ganado Mamdani las elecciones a alcalde de Nueva York. Sube Quero. Tomen nota

Todos corrimos delante de los 'wokes'

Núcleo radiactivo

Berta González de Vega

Elon Musk habla de colonizar Marte y, en gran parte de Occidente, nos quedaríamos con ser capaces de conquistar los descampados para hacer casas que no tardaran una década en construirse. Tampoco parece una gesta tan complicada y, sin embargo, la incapacidad para construir viviendas ... al ritmo que precisan las ciudades tensionadas, según la jerga, es lo que está echando gasolina al fuego populista, última parada en Nueva York, donde Mamdani, alcalde jovencito recién elegido, pretende arreglarlo con fórmulas fracasadas y un manejo magistral de las redes sociales. El New Yorker está encantado con el resultado y lo hace saber desde sus oficinas carísimas en la Torre de la Libertad, que subarrienda a precios, seguro, de capitalismo feroz. En sus páginas también hubo amor por Ada Colau, con recetas parecidas a las anunciadas por el primer alcalde musulmán de esa ciudad rompeolas de la emmigración a EEUU. Aquí, en Vox sube Carlos Hernández Quero, curtido en movimientos vecinales, verbo afilado y cabeza amueblada con relatos disidentes de departamento de historia contemporánea, una voz que se ha hecho fuerte a medida que escalaban los precios de los zulos de alquiler. Busquen sus discursos.

