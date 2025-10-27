Suscribete a
Espejo de princesas

«Los primeros pasos de Doña Leonor en la vida pública no pueden ser más esperanzadores: seriedad, discreción, buen sentido. Sigue con evidente cercanía el ejemplo impecable del Rey y de la Reina. 'Debe estar siempre en su lugar' –escribe Alfonsín–, el lugar «en el que la sitúa la Constitución». Será, en su día, la cuarta Reina de España»

NIETO

Benigno Pendás

Bajo la presidencia del Rey Felipe VI se celebró en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el acto solemne de ingreso de Jaime Alfonsín Alfonso, anterior jefe de la Casa de Su Majestad, con un discurso que lleva el sugerente título de ' ... La educación de la Heredera de la Corona y el oficio de reinar'. Presta el monarca especial atención a las Reales Academias, situadas bajo su alto patronazgo por el artículo 62, j) de la Constitución. En la sociedad confusa y convulsa que nos toca vivir, merece ser escuchada la voz de la sabiduría y de la experiencia frente al griterío (a veces interesado) que impulsa la polarización social y política. La moderación, una forma de entender la vida, es el elemento natural en que se desenvuelve la actividad académica: sosiego, y no crispación; argumentos, y no dogmas; cordialidad, y no disputas estériles entre personas que han alcanzado un honroso reconocimiento intelectual. La «junta extraordinaria y pública» desarrollada en la Casa y Torre de los Lujanes, sede de esta corporación fundada en 1857 por la Reina Isabel II, refleja fielmente ese espíritu de servicio a la sociedad española, compartido por el resto de entidades integradas en el Instituto de España, cada una en el ámbito propio de su responsabilidad.

