Cada vez son más los objetores de Navidad, a los que, por agnósticos y para darse de más progresistas que la leche desnatada, les fastidia que se conmemore el Nacimiento del Salvador en Belén. Ni quemados pronuncian la palabra 'Navidad para desearte felicidad. Eso de ' ... Feliz Navidad' es, por lo visto, un pecado de leso progresismo... en caso de que estos señores crean en el pecado y distingan entre el bien y el mal. 'Feliz Navidad' es sustituido por 'Felices fiestas', evidentemente para evitar la palabra que revela la razón de ser del Cristianismo. ¿Ocurre en otros países de la Europa cristiana igual o es costumbre española? No sé. A muchos de quienes en estas fechas me han deseado 'Felices fiestas', les he respondido con guasa: «¿A qué fiestas te refieres? ¿A las fiestas de San Fermín o a las del Pilar? Porque las que celebramos ahora son las Pascuas de Navidad y Reyes».

Hasta el presidente del Gobierno practica esta agnóstica costumbre de sustituir 'Navidad' por 'Fiestas'. En la felicitación oficial del Gobierno a través de Twitter, con su pedazo de escudo de España y todo, ha evitado la palabra Navidad. Cosa que no hace Su Majestad el Rey, que pronuncia su tradicional mensaje de Navidad, no de 'Fiestas', y siempre, por pequeña que sea, hay al fondo de su imagen una representación del Nacimiento en Belén. Lo de Sánchez es distinto. En la mencionada cuenta oficial de Twitter no se presenta como 'Presidente del Gobierno del Reino de España', sino como «Representante gubernamental de España. Por el entendimiento, la convivencia y el encuentro». Y como no podía ser menos, nos ha deseado «mis mejores deseos para todos y todas, con la esperanza de un tiempo de paz, prosperidad y solidaridad. ¡Felices Fiestas!». Si no llega a decir 'Fiestas' y no nos las desea a «todos y a todas» (¿y 'todes', dónde quedan), le da algo. Como si no lo repite en las tres lenguas cooficiales del Reino: «Bones festes», «Jai Zoriontsuak» y «Boas Festas». Para rematarlo en inglés, para que sepamos que lo chamulla tela de bien: «Happy Holidays». ¡Hasta en inglés evita decir 'Christmas', porque recuerda a Cristo, como a mí 'holidays' me suena a vacaciones en Mallorca!

Ahora, ahora es cuando hay que desear 'Felices Fiestas' de Año Nuevo, en el cambio de almanaque y de número del año. Celebración de anoche que algunos creemos que es un coñazo. Hay que tener valor para declararse objetor de Nochevieja, cosa que hago, y reconocer que la fiesta del 'Feliz Año Nuevo' es una pesadez, uvas incluidas, ropa roja incluida, copa de cava incluida, campanadas incluidas con su clásica confusión entre los cuartos y las horas de las 12. En Nochebuena se reúne la familia y en Nochevieja lo que se estila es ir a ese horror llamado 'cena con cotillón', con un señor harto de copas, con gorro de lentejuelas y matasuegras, que aunque no te conoce de nada te besa y achucha cono si fueras de su familia. ¿Y dónde me dejan el auténtico coñazo de la Nochevieja en las televisiones? Yo me quedo con mis Pascuas de Navidad y Reyes: «Ya vienen los Reyes por el Arenal» y el Niño Dios que vienen a adorar y que nació en Belén tiene ya siete días.