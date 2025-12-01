Suscribete a
Política y violencia verbal

Ya no hablamos, nos gritamos. Ya no debatimos, etiquetamos. Y mientras tanto, los problemas reales siguen ahí: la precariedad, la soledad, la falta de esperanza. Pero no hay espacio para tratarlos con serenidad

Regreso al fin de la noche

Secuelas del Watergate argentino

Aniceto Masferrer

Hace unos días, un lector me escribió un mensaje breve, casi una súplica: «Profesor, escriba también una carta a los centenares de violentos que amenazan, amedrentan, boicotean, apedrean, agreden, insultan e impiden defender sus ideas a quienes no piensan como ellos». Su petición me interpeló. ... Hace poco dirigí una carta a Vito Quiles, reprochándole su tono y la falta de respeto en su forma de comunicar. Muchos la interpretaron como una defensa del orden frente a la rebeldía; otros, como un intento de desautorizar a quien desafía al pensamiento dominante. No era ninguna de las dos cosas. Era, sencillamente, una defensa del respeto. Pero este lector tenía razón: no basta con reprochar las malas formas a quienes denuncian; hay que hacerlo también con quienes impiden hablar.

