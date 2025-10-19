Suscribete a
ABC Premium

tribuna abierta

Pymes al límite: una llamada a la acción

Más del 99 por ciento de las empresas españolas son pequeñas o medianas, muchas de ellas con menos de diez trabajadores. Si no se actúa con rapidez y visión estratégica, podemos dejar fuera del crecimiento a una parte muy importante del tejido productivo del país

Ángela de Miguel

España no puede permitirse dar la espalda a su principal activo económico: sus pequeñas y medianas empresas. Hablar del futuro social, territorial y productivo de nuestro país pasa, inevitablemente, por reconocer el papel estratégico que desempeñan las pymes en el presente. Más del 99 por ciento de las empresas españolas son pequeñas o medianas. ... Y dentro de ese universo el 94 por ciento son microempresas, muchas de ellas con menos de diez trabajadores. Estas empresas sostienen millones de empleos, están presentes en todos los territorios y responden a necesidades reales, muchas veces no cubiertas por los grandes operadores; son nuestros comercios del barrio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app