Me imagino a Sánchez movilizando a todas las Leires, a ver si se enteran de algo mientras la UCO interviene en Ferraz, en el Ministerio de Transportes, en la sede de Adif a la vez que el secretario general del PSOE y presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ahí sigue el tío. Como sigue Abalos de diputado aunque no pise el Congreso. Podemos hacer mil y un análisis o mil y una posibilidades de futuro, pero basta con una palabra para definir la situación: VERGÜENZA. Mi amigo Mariano me manda un icono de WhatsApp con un cubo de palomitas. Algo así como «Vamos a sentarnos a ver el espectáculo». Solo que de vez en cuando, entre 'show' y 'show', habrá que salir a vomitar. Varias claves:

1.- Koldo, Santos y Ábalos se van a sacar los ojos. Es lo que tienen las bandas y las maras.

2.- Ábalos les dijo a los colegas de la Ser que esto le pasa por «gilipollas». Que no digo yo que no, pero desde luego no fue tal para pagar a Jésica mediante una plaza en empresas públicas o con un pisazo de la trama. Como no fue tal para Claudia, Andrea y déjate lo que quede de Anaís (alias Letizia Hilton).

3.- Dicho sea de paso: hay que tener cuajo y pasar necesidades para 'trabajar' con Jose.

4.- Más allá de las siglas o del partido yo me pregunto por el honor de verdad, por la dignidad de cada uno. Cuando se miren al espejo entre prostitutas, comisiones, sociedades ocultas y billetes, ¿serán capaces de mirarse a los ojos? No me puedo creer que se atrevan a salir a la calle. Que cojan un taxi o entren en un bar como si nada. Tú y yo no soportaríamos la vergüenza, pero estos de esta banda de cuatreros son tal cual.

5.- Entre tanto, Sánchez se presenta como un fantasma grogui, agonizante, desencajado, delgadísimo, demacrado a pesar del kilo de maquillaje, con la mirada perdida cuando no de odio. Es un cadáver político que sólo se resiste en una estampa tan patética como ridícula. Da pena. Se arrastra. Que alguien que le quiera le diga la verdad.

6.- Por no mencionar a Óscar Puente, Óscar López, Bolaños, María Jesús Montero... Mientras, seguimos esperando que Cristina Narbona, Begoña Gómez, Pilar Alegría, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Mertxe Aizpurúa, Irene Montero o la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, convoquen una manifestación por el honor de Jésica '20 Minutos', Claudia la de Gijón, Nicoleta la rumana, la colombiana nueva, Ariadna, y por la que se lo monta que «te cagas», (Abalos 'dixit').

7.- Todas las feministas oficiales del PSOE saldrán en defensa de la dignidad de la mujer y contra la prostitución, como ya hicieron cuando los golfos de la Faffe o con el Tito Berni.

8.- Y Begoña y el hermanito, «¿ande andarán?»

9.- Como resumen perfecto de la situación (que ayuda a comprender cómo hemos llegado hasta aquí) basta con recordar a Teresa Ribera, hace un año, entonces vicepresidenta del Gobierno y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, en el Comité Federal del PSOE: «Nos pueden llamar pedigüeños y bambis. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los jóvenes y los españoles. Somos perros».

PD. y 10.- Y todo quisqui, con Santos Cerdán y Patxi en primera fila, aplaudiendo sumisos (y sumisas).