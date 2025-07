Es la pregunta recurrente del verano, meses después de no ver a los vecinos, a los amigos del chiringuito, a los habituales de las vacaciones: ¿Qué tal todo? La respuesta automática es: «Bien. Todo bien. ¿Y vosotros?». Pero resulta que es mentira. Corresponde a una ... contestación instantánea, como sin pensar. Porque en verdad la cosa está muy chunga. Aquí y afuera. La única duda es qué está peor, si España o el resto del mundo. Y yo creo que, en efecto, está peor el mundo que nosotros.

A saber: el Gobierno lleva tres años sin calcular los Presupuestos Generales del Estado; los independentistas catalanes y vascos tienen cogido por los... escaños al presidente del Gobierno; el Consejo de Ministros es un cónclave de absolutos (y absolutas) desconocidos (y desconocidas), salvo Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Óscar Puente. Las más altas instituciones del Estado, organismos o empresas públicas están copadas por súbditos (y súbditas) de 'Su Sanchidad'; el número dos del susodicho está en el trullo de Soto del Real por chorizo, mientras el anterior número dos de 'Su Sanchidad' andará pasando el rato con alguna 'sobrinita' entre depresiones, ataques de ansiedad y demás excusas o guarradas. Por no hablar del hermanito artista (que ya estará por Japón) o de su señora esposa. «¿Ande andará?», que hasta desaparece de los vídeos del PSOE. Y todo ello bajo las etiquetas de «progresistas, reformistas y feministas», cuando en verdad resulta lo más retrógrado, cutre y machista.

Pero la cosa fuera no mejora. No. Si abrimos un mapamundi y ponemos una chincheta allí donde hay un problemón que nos afecte, nos echamos a temblar. Recorramos, si no, el Mediterráneo: Marruecos rearmándose ante nuestras narices de la mano de Israel; el Sahel entero (nuestra auténtica frontera sur) en plena explosión demográfica, bajo la sombra yihadista o la expansión de Putin; al Este, Oriente Medio sigue peor que nunca y el mar Negro (entre Odesa y Estambul) en guerra total. Por no mirar hacia nuestros nuevos amigos en América: Petro, Boric, Claudia Sheinbaun... y Estados Unidos, que (Donald Trump al margen) ya no sabe cómo advertirnos de las amistades peligrosas con China.

Y así está el percal. «Pa' no echar gota». No es que asistamos al Apocalipsis. No. De peores ha salido el mundo históricamente y de peores momentos ha sobrevivido esta España nuestra. Pero la verdad es que la cosa está chunga. Solo que miramos hacia otro lado o no queremos verlo. Pensémoslo: «¿Qué tal todo?». «Mal. Todo mal». Esa es la verdad. Porque todo está hecho trizas. Solo que el mundo está peor que nosotros.

PD: Lo nuestro se arregla (lo recuperable) con nuevas elecciones. ¿No? Pero lo de ahí afuera es más complicado. A Putin y a Netanyahu les quedan cuerda y armas para rato; la bomba demográfica en África no ha hecho más que empezar y América... Nos hemos olvidado del Nuevo Mundo como si no hubiéramos tenido nada que ver allí.