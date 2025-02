Es una de las más grandes patrañas que compramos (gratis) los periodistas. Sin duda es otra de esas mentiras que, a base de repetirlas una y mil veces, van calando en la sociedad como la lluvia fina. Y los periodistas entramos al trapo como meros ... observadores ciegos y repetimos el mantra que nos envían los políticos como si fuera verdad. La sandez de 'progresistas y conservadores' es buena prueba del éxito de hasta donde llega la manipulación del lenguaje. Porque 'compramos' el significado de la presunta progresía como sinónimo de modernidad y única garantía para el desarrollo, frente al perverso conservadurismo como un retroceso asegurado y una involución social. ¿Por qué? Porque sí.

Me pregunto, ¿cuando Pedro Sánchez y toda su corte de súbditos (y súbditas) hablan de su Gobierno progresista se refiere a todo su Consejo de Ministros? ¿En serio? ¿Ser comunista (con la que está cayendo en el Este de Europa) es ser progresista? Tal y como va el mundo, ¿se puede ser progresista a la vez que apoyas y defiendes a Putin, a los ayatolás o a Maduro? ¿De verdad alguien en su sano juicio puede calificar de 'progresista' a Otegi, a Puigdemont, a Josu Ternera o a las dos cabecillas del 'Procés' que es escaparon en su día a Suiza?

Y aún dividimos a los jueces como progresistas y conservadores. Y me llama la atención no solo que nosotros entremos al trapo, sino que los aludidos no se rebelen. Parece que hasta les gusta.

No me da la gana. Defender la independencia de Cataluña u homenajear y premiar a etarras no es progresista. Como no lo es invadir Ucrania, prostituir a las venezolanas o aplastar a tu pueblo desde el púlpito del ayatolá.

Beneficiar por ley a políticos corruptos y a delincuentes sexuales o suprimir la sedición no tiene, a cambio de permanecer en La Moncloa, nada que ver con la supuesta progresía impuesta por la manipulación la corrección política.

Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Félix Bolaños no son progresistas. Son lo que son. Y allá cada cual si les vota, les aplaude o no les importa que se gasten nuestro dinero en limosnas, en el Superpuma, en maquillaje o en modelitos. Pero progresistas... no.

Por cierto: ¿También es progresista usar el avión del Ejército del Aire para ir a Barcelona al concierto de Serrat?

PD: Yo no me trago la patraña. ¿Progresista... Echenique? ¿Y Monedero, Lilith Verstrynge y Ada Colau? ¿Irene Montero y su ley? ¿Son progresistas los ladrones de los ERE y los golfos de la Fafee surgidos en el PSOE andaluz o los nuevos jetas del socialismo valenciano que salen estos días del juzgado?

Por favor. No entremos al trapo.