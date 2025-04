Mi amigo Julio me advirtió: «¿Te has fijado cómo este Gobierno cumple al dedillo los mandamientos Goebbels? La estrategia es clavadita». Así, busqué los once mandamientos de quien fuera ministro para la Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels:

1.- Principio de simplificación y del enemigo ... único o adoptar una idea como un único símbolo. Ejemplo: Núñez Feijóo no sabe de nada o Isabel Díaz Ayuso está loca.

2.- Principio del método de contagio: PP, Vox y Ciudadanos son lo mismo, como se vio en Colón. 3.- Principio de transposición o cargar sobre el adversario los propios errores respondiendo el ataque con otro ataque. Si le preguntan a Bolaños por el 'solo sí es sí'... responde con la opinión de Feijóo sobre el aborto. 4.- Principio de la exageración (hacia el rival, por supuesto). Ejemplo: aunque Camps salga absuelto una y mil veces seguirá siendo culpable. 5.- Principio de la vulgarización o que toda propaganda debe ser popular y adaptar su nivel al menos inteligente, porque la comprensión de las masas es escasa. De ahí el interés por anular el espíritu crítico. 6.- Principio de orquestación o cómo la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Si una mentira se repite, acaba por convertirse en verdad para la masa, como es el caso de la sanidad (solo en Madrid). 7.- Principio de renovación para emitir constantemente informaciones nuevas a tal ritmo que, cuando el adversario responda, el público esté interesado en otra cosa. Ahí están los indultos, etarras libres, malversación, sedición, poder judicial, aborto, ley animal, ley trans... No damos abasto. 8.- Principio de la verosimilitud o cómo construir argumentos a partir de globos-sonda. ¿Se acuerda de los inexistentes expertos del Covid-19, del CIS o de las falsas cifras de muertos por coronavirus? 9.- Principio de la silenciación con la ayuda de medios de comunicación afines. En esto somos campeones del mundo y así, ni mu de los ERE, del caso Azud en Valencia, del 'solo sí es sí' o de los etarras premiados. 10.- Principio de la transfusión para difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. En nuestro caso: la guerra civil, Franco, los fascistas, y hasta los Reyes Católicos. y 11.- Principio de la unanimidad o cómo convencer a mucha gente que se piensa «como todo el mundo». De ahí la frase hecha de «progresistas, reformistas y feministas». PD: El amor al líder supremo. Para Goebbels era Hitler. Para los oligarcas rusos es Vladímir Putin. Para los chiitas es el ayatolá de turno. Para Podemos es Pablo Iglesias. Y para el Partido Socialista (gracias a la legión de asesores obnubilados como Tezanos) el líder inalcanzable es Su Sanchidad.

