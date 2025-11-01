Sin que se le moviera una sola mota de maquillaje, Pedro Sánchez volvió a mentir como si tal cosa en el Senado. El presidente del Gobierno sabe que nos hemos acostumbrado a lo inverosímil mientras sus súbditos le ríen y le redactan las gracias. ... Y las trolas como castillos.

1.- «La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótico (...) No recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él pero ya le garantizo que las mínimas posibles». En su 'Manual de resistencia', escribe el propio Sánchez: «Las dos noches anteriores, Koldo se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales». Y añade: «Un titán contra los desahucios. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. Este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último aizkolari socialista».

2.- ¿Por qué echó a Ábalos? «Motivos por los cuales se renuevan los equipos, en este caso el Consejo de Ministros, pongámonos en situación, señoría: estábamos terminando la pandemia, estábamos afrontando la desescalada...». Mentira. Sánchez cesa a Ábalos tras varios chivatazos sobre sus vicios sexuales y sobre sus chanchullos con el dinero. Las fuentes (conocidas) fueron la última esposa de Jose, Carolina Perles, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, Carmen Calvo y Adriana Lastra.

3.- Ábalos, otra vez, diputado en 2023: «El Partido Socialista Obrero Español es un partido federal. Las propuestas parten de las federaciones. El PSPV propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas». Inverosímil. Al año y pico del despido total de Ábalos, ¿alguien se cree que el PSPV pudo imponerle como número dos por Valencia por encima del líder supremo, ¡oh!, amado líder? Encima nos toma por imbéciles.

4.- Caso Delcy: «Yo en ese momento desconocía que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar el suelo europeo (...) y transmito al ministro José Luis Ábalos que no puede pisar suelo español». Delcy Rodríguez aterriza en Barajas la noche del 20 de enero de 2020. Dos años antes llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores esta orden desde Bruselas: «Prohibición de estar en espacio Schengen para la Vicepresidenta de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Decisión (PESC) 2018/901 del Consejo, de 25 de junio de 2018».

5.- Por favor, alguien cercano que le quiera debería decirle que el personaje se ha comido a la persona. Que Su Sanchidad ha devorado a Pedro, pero nadie se atreve.

P. D. El pasado jueves en el Senado, preguntan a Sánchez si cesó a Ábalos por su obsesión con la prostitución. Y responde: «El consumo de prostitución es algo que he conocido y que me repugna y rechazo»... y bla, bla, bla. Ya está tardando el aún diputado en denunciar a Sánchez por atentar contra su 'honor'. ¿A que no hay, Jose?