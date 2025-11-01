Suscribete a
ABC Premium

en clave de tron

Men-ti-ras

Y gordas. Sánchez mintió descaradamente al explicar el cese de Ábalos y su recuperación en las listas, como mintió con Koldo y Delcy

David Alandete

Estupor no: vergüenza

Ángel Expósito

Ángel Expósito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sin que se le moviera una sola mota de maquillaje, Pedro Sánchez volvió a mentir como si tal cosa en el Senado. El presidente del Gobierno sabe que nos hemos acostumbrado a lo inverosímil mientras sus súbditos le ríen y le redactan las gracias. ... Y las trolas como castillos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app