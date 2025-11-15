Más allá de las cosas de Leire (la fontanera de las cloacas, del estercolero, del basurero y del 'water' de la sede del PSOE en la calle Ferraz); más allá del espectáculo del juicio al fiscal general del Estado, y más allá del resto basura, ... esta semana se ha produjo una noticia que, a mi juicio, confirma que la legislatura llegará hasta el final. El informe (o lo que sea eso) del abogado europeo sobre la ley de amnistía garantiza que Puigdemont va a seguir humillándonos. Y se confirma que Pedro Sánchez seguirá sumiso ante, bajo, con, sobre o tras el prófugo cobarde golpista.

Y es que la patraña de la ruptura ha sido exactamente eso: una trola como un castillo. Pura farsa. Una mezcla entre la tragedia y el teatro del absurdo. Lo mismo que cuando Pedro Sánchez decía (antes de ayer) que la amnistía era inconstitucional, hoy Puigdemont dice que rompe (pero solo un poquito).

Y todos entramos al trapo creyendo a uno que engañó en la campaña electoral y a otro que cualquier día nos aparece disfrazado de Napoleón.

Mentira y cinismo. Mentira y corrupción. Corrupción política y corrupción pura. Todo les da lo mismo. Pero que Pedro y Carles estén tranquilos, porque el pacto y la humillación entre Su Sanchidad y el ex Molt Honorable era y es un intercambio que se mantiene: yo te doy el Gobierno de España a cambio de mi amnistía. El problema radica en que la ignominia se está retrasando pero, en fondo, el pacto se mantiene.

Mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita. Con Pedro y Puigdemont de trileros, con sus diputados y socios como ganchos, y con la gente como víctima del timo, eso sí, pagando. Y que se te ocurra no seguir pagando y pagando, y lo que nos queda.

De aquí, pues, al verano de 2027, con un 2026 en medio y tres elecciones autonómicas muy interesantes: Extremadura (21 de diciembre), Castilla y León (15 de marzo) y Andalucía en junio. Tres experimentos que habrá que leer en clave nacional para medir el peso de barones y baronesas del PP tras los incendios o los cribados; para concretar los ascensos de Vox y para medir el desastre de los candidatos del PSOE: un señor que se llama Carlos Martínez, María Jesús Montero y Gallardo, el del hermanito (lo juro por mi padre).

PD. La verdad, la verdad, es que cualquier apuesta depende de los tribunales. Demasiados frentes abiertos. A ver qué pasa con el juicio al 'brother' artista y con Begoña. A ver cuándo empiezan a cantar Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, y hasta dónde llegará el hedor de los sobres, las prostitutas y los enchufes. Y es que el papelón de Álvaro García Ortiz se escapa al común de los mortales, pero el pestazo de la basura, del dinero y los burdeles... eso lo entiende todo el mundo.

Pendientes pues de los tribunales, yo apuesto por 2027, aunque la fecha definitiva, hoy por hoy, no la saben ni él ni Puigdemont.