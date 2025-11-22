Terminamos una semana en la que hemos aprendido (o ratificado) muchas cosas. Una semana que nos prepara para el futuro. Una semana de fastos y aniversario opacados por una sentencia. Así pues, estas son diez claves tras siete días fundamentales:

1.- Álvaro García Ortiz ( ... todavía fiscal general del Estado) se está comiendo un marrón muy pero que muy gordo. Porque la idea de acabar con Isabel Díaz Ayuso, a través de su pareja, no fue suya.

2.- La idea, el plan y la ejecución de revelar los secretos fiscales de González Amador fueron del Gobierno. Y de su presidente. Y utilizaron al fiscal general como tonto útil. Como un pringao. Pues ahora... a tragarse el sapo porque el propio García Ortiz lo aceptó.

3.- Hay un daño que ya está hecho. Un perjuicio a la carrera fiscal. Desde el fiscal más novato en un juzgado de instrucción, al fiscal más bregado en el Tribunal Supremo.

4.- Las reacciones del Gobierno (desde el presidente al socio más irrelevante) les definen: «Combate, guerra, golpe, franquismo, lucha, reventar...»

5.- ¿Alguien se imagina un Poder Judicial, una Fiscalía y un Tribunal Supremo diseñado por (y para) Puigdemont, Otegi, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz...?

6.- Hemos llegado a tal nivel de absurdo que las lecciones de Derecho provienen de Óscar López, Óscar Puente, Gabriel Rufián, Ione Belarra o Irene Montero.

7.- Están preparándose para cuando no gobiernen. Solo así se entiende el tono de la reacción. Preparándose para la calle, los sindicatos, el propio Parlamento o lo que quede de las instituciones y empresas públicas.

8.- Esto no ha hecho más que empezar. Ábalos y Koldo tienen cita en el Tribunal Supremo el jueves 27 de noviembre. La duda es si llevarán la mochila con los gayumbos y el cepillo de dientes. Por si las moscas.

9.- Y Sánchez estará pensando: ¿Quiénes se han creído que son estos «magistraduchos» del Tribunal Supremo para condenar a «mi» fiscal general? ¿Se les ha olvidado que «mi persona» es la infinita «Sanchidad»? A vueltas con el presidente del Gobierno: ¿No tiene cerca a nadie que le quiera que se atreva a decirle la verdad, a la cara?

10.- El caso González Amador está en otro juzgado. No se ha juzgado en el Tribunal Supremo a la pareja del Isabel Díaz Ayuso. No. El problema fiscal de un particular se dirime en otro sitio. Y el juez decidirá lo que corresponda. Y a acatar.

PD.- A estas alturas de legislatura, aún, no han podido con los jueces, con la UCO, ni con la libertad de prensa. Y me resulta patético que, cincuenta años después, tengamos que reivindicar y defender la separación de poderes y el derecho a la información.