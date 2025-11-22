EN CLAVE DE TRON
Los jueces, la UCO (y el periodismo)
Resulta patético que, 50 años después, haya que reivindicar y defender la separación de poderes y la libertad de los periodistas
De mentira en mentira...
El tren de Aragua
Terminamos una semana en la que hemos aprendido (o ratificado) muchas cosas. Una semana que nos prepara para el futuro. Una semana de fastos y aniversario opacados por una sentencia. Así pues, estas son diez claves tras siete días fundamentales:
1.- Álvaro García Ortiz ( ... todavía fiscal general del Estado) se está comiendo un marrón muy pero que muy gordo. Porque la idea de acabar con Isabel Díaz Ayuso, a través de su pareja, no fue suya.
2.- La idea, el plan y la ejecución de revelar los secretos fiscales de González Amador fueron del Gobierno. Y de su presidente. Y utilizaron al fiscal general como tonto útil. Como un pringao. Pues ahora... a tragarse el sapo porque el propio García Ortiz lo aceptó.
3.- Hay un daño que ya está hecho. Un perjuicio a la carrera fiscal. Desde el fiscal más novato en un juzgado de instrucción, al fiscal más bregado en el Tribunal Supremo.
4.- Las reacciones del Gobierno (desde el presidente al socio más irrelevante) les definen: «Combate, guerra, golpe, franquismo, lucha, reventar...»
5.- ¿Alguien se imagina un Poder Judicial, una Fiscalía y un Tribunal Supremo diseñado por (y para) Puigdemont, Otegi, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz...?
6.- Hemos llegado a tal nivel de absurdo que las lecciones de Derecho provienen de Óscar López, Óscar Puente, Gabriel Rufián, Ione Belarra o Irene Montero.
7.- Están preparándose para cuando no gobiernen. Solo así se entiende el tono de la reacción. Preparándose para la calle, los sindicatos, el propio Parlamento o lo que quede de las instituciones y empresas públicas.
8.- Esto no ha hecho más que empezar. Ábalos y Koldo tienen cita en el Tribunal Supremo el jueves 27 de noviembre. La duda es si llevarán la mochila con los gayumbos y el cepillo de dientes. Por si las moscas.
9.- Y Sánchez estará pensando: ¿Quiénes se han creído que son estos «magistraduchos» del Tribunal Supremo para condenar a «mi» fiscal general? ¿Se les ha olvidado que «mi persona» es la infinita «Sanchidad»? A vueltas con el presidente del Gobierno: ¿No tiene cerca a nadie que le quiera que se atreva a decirle la verdad, a la cara?
10.- El caso González Amador está en otro juzgado. No se ha juzgado en el Tribunal Supremo a la pareja del Isabel Díaz Ayuso. No. El problema fiscal de un particular se dirime en otro sitio. Y el juez decidirá lo que corresponda. Y a acatar.
PD.- A estas alturas de legislatura, aún, no han podido con los jueces, con la UCO, ni con la libertad de prensa. Y me resulta patético que, cincuenta años después, tengamos que reivindicar y defender la separación de poderes y el derecho a la información.
