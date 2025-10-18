Y el tío sigue siendo diputado. Hay que tenerlos cuadrados. Y cobra sin dar un palo al agua. Y aún deambula con esos aires de grandeza (los que siempre tuvo) que solo reflejan un complejo inmenso de inferioridad. Y de machismo. Y lo sabe como ... lo sabe el que lo coló de número dos por Valencia en las últimas elecciones generales de 2023. Quien fuera ministro del auténtico ministerio del gasto, brazo derecho de Pedro Sánchez, jefe supremo de la sede del PSOE y tío de Jésica, Claudia, Andrea, Ariadna, Anaís, tío de la que se lo monta que te cagas, de Damaris, Rosa Rumana Valencia, Vanderleia Aparecida de Oliveira, Ofelia Stoica y de Rozalía continúa siendo representante de todos los españoles. Y legislador. Pues a mí no me representa. A mí me da la misma vergüenza que debería darle a él seguir en el escaño. Pero ya, ya sé que es un imposible. Y me pregunto por la dignidad de ese escaño, por el bochorno que deberían sentir (y que no sienten) sus colegas diputados. Y por el honor. ¿Qué honor?

Y todavía le dijo al juez que se siente indefenso. El mismo de los fajos de billetes como chistorras se siente solo, sin defensa legal. Y aún intenta dar pena el muy... diputado. ¿Dormirá tranquilo este ser?, ¿se sentirá bien pagado?, ¿pasará al Congreso el tique del taxi al Supremo como gastos de transporte?

Esta semana hemos sabido que se pasó cinco años viviendo de lujo sin sacar un solo euro del banco. Y que almacenaba cantidades de dinero en billetes, bajo llave, en su residencia oficial de la calle Balbina Valverde de Madrid. En bolsas y en cajas. O que Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos (ministerio, Ferraz y Jose) y un cuarto sobre para pagar prostitutas. Sobre Koldo conviene recordar al mismísimo Pedro Sánchez cuando definió así al personaje: «El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios... Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras». A lo que yo añado: no hay más que verlo. No hay más que verlos, a él y a su jefe.

¿De verdad la mejor estrategia de los miembros de esta panda es negarse a declarar y no responder al juez? Si están tan seguros de que la chistorra es un embutido y de que pagar prostitutas es amor, ¿por qué no lo dicen? ¿Dormirán tranquilos?, ¿podrán mirar a sus hijos (y no te digo a sus hijas) a la cara?

No. Que no nos despisten. La clave no es el auto del juez Hurtado y su estupor. No. Es la pu... ñetera vergüenza de que Jose siga siendo diputado. Porque Pedro lo empotró.

P. D. Anoche me llegó un meme de esos que rulan por las redes: «Según el CIS, el 87 por ciento de las mujeres españolas preferirían pasar una noche con Ábalos en lugar de con Brad Pitt». Y es que estamos a un pelo de que la Factoría Moncloa Productions se lance a reivindicar la figura de Jose como gestor, como feminista y como ejemplo de Igualdad y Valores. Según el CIS no solo no resta, sino que Ábalos da votos.