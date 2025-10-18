Suscribete a
Estupor no: vergüenza

La clave no es el estupor en el auto del juez. Es la pu... ñetera vergüenza de que Jose siga siendo diputado

Venezuela

El diputado de la chistorra

Ángel Expósito

Y el tío sigue siendo diputado. Hay que tenerlos cuadrados. Y cobra sin dar un palo al agua. Y aún deambula con esos aires de grandeza (los que siempre tuvo) que solo reflejan un complejo inmenso de inferioridad. Y de machismo. Y lo sabe como ... lo sabe el que lo coló de número dos por Valencia en las últimas elecciones generales de 2023. Quien fuera ministro del auténtico ministerio del gasto, brazo derecho de Pedro Sánchez, jefe supremo de la sede del PSOE y tío de Jésica, Claudia, Andrea, Ariadna, Anaís, tío de la que se lo monta que te cagas, de Damaris, Rosa Rumana Valencia, Vanderleia Aparecida de Oliveira, Ofelia Stoica y de Rozalía continúa siendo representante de todos los españoles. Y legislador. Pues a mí no me representa. A mí me da la misma vergüenza que debería darle a él seguir en el escaño. Pero ya, ya sé que es un imposible. Y me pregunto por la dignidad de ese escaño, por el bochorno que deberían sentir (y que no sienten) sus colegas diputados. Y por el honor. ¿Qué honor?

