Lo más alucinante de José Luis Ábalos es que sigue siendo diputado. Con un par. A pesar de todo lo que se sabe (y lo que queda) su 'señoría' sigue en su escaño, si bien es cierto que ahí arriba, apestado en el Grupo ... Mixto, pero cobrando y, seamos sinceros, trabajando lo justito.

Así que, a modo de homenaje y reconocimiento a su labor parlamentaria, voy a reproducir algunos de sus entrecomillados más destacables de aquella intervención durante la moción de censura a Rajoy (2018). Poco después fue nombrado ministro y ahí empezó la juerga. (Querido lector, preste atención a los fragmentos del informe de la UCO y a los entrecomillados de Ábalos en el Parlamento).

El 'tío' de la sobrina Jésica, de Claudia, de Ariadna, de Andrea y de «la que se lo monta que te cagas»: «Nosotros tenemos un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido... La fortaleza de las instituciones democráticas se sostiene en buena medida en la confianza que las personas que las ocupan suscita en la ciudadanía».

El receptor de lechugas (billetes de 100 euros), soles (billetes de 200) y chistorras (de 500 euros): «Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción ni en nuestras vidas ni en las instituciones».

Según Celia, aquella secretaria de Ferraz, «el jefe se ha ido sin que le diera el dinero»: «La corrupción nunca se podrá 'evitaaaar' pero no es justificable. En este sentido la decencia debe ser algo esencial no 'accesoooorio' (...) Esta es nuestra forma de entender el patriotismo y es también nuestro principal patrimonio político».

Del informe de la UCO se desprende que manejó 95.000 euros en 'cash' y que lo distribuía entre su esposa, sus hijos, Jésica y Andrea: «Los derechos y libertades y la exigencia de ejemplaridad y ética públicas de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional».

La ex de Koldo pregunta si llevaba el sobre a Ferraz o a Balbina. (Ábalos vivía en la calle Balbina, cerca del Bernabéu): «Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía».

Jose (mediante Koldo) pagó la matrícula universitaria de Jésica. Además la colmó de regalos y la enchufó directamente en Tragsa e Ineco, sin que diera un palo al agua: «Para ponernos a trabajar entre todos y entre todas necesitamos antes lo fundamental: instituciones fuertes y creíbles con unos gobernantes decentes».

A lo que yo añado: sobre todo ¡decentes!

P. D. José Luis Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso gracias a que resultó elegido en 2023 tras presentarse en la lista por Valencia. Y el quid de la cuestión: ¿cómo es posible que Pedro Sánchez lo empotrara como número 2 en la candidatura del PSOE de Valencia, meses después de cesarlo como ministro, tras echarlo como secretario de Organización del PSOE y siendo conocedor de ¡TODAS! sus andanzas?