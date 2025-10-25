Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana
Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

EN CLAVE DE TRON

David Alandete

Lo primero que deberíamos aprender los periodistas es a cómo preguntar. Y lo segundo... a pasar olímpicamente de las presiones de los políticos

Estupor no: vergüenza

Venezuela

Ángel Expósito

Ángel Expósito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tengo envidia (sana) de David Alandete. He tenido la suerte de ejercer el periodismo en agencia, prensa, radio, televisión, internet y redes; he sido becario, redactor, redactor jefe, subdirector, director, editor, enviado especial y, sobre todo, soy reportero. Pero nunca he sido corresponsal. Por eso ... tengo envidia (sana) de periodistas como él. De los que aprendo a diario. Y es que se nos llena la boca con la separación de poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial. Y se nos olvida el mal llamado «cuarto poder». Se nos olvida la libertad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app