Tengo envidia (sana) de David Alandete. He tenido la suerte de ejercer el periodismo en agencia, prensa, radio, televisión, internet y redes; he sido becario, redactor, redactor jefe, subdirector, director, editor, enviado especial y, sobre todo, soy reportero. Pero nunca he sido corresponsal. Por eso ... tengo envidia (sana) de periodistas como él. De los que aprendo a diario. Y es que se nos llena la boca con la separación de poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial. Y se nos olvida el mal llamado «cuarto poder». Se nos olvida la libertad.

1.- El buen corresponsal ejerce 24/7. Igual describe el Despacho Oval que lee un mapa del Caribe. Lo mismo analiza la amenaza de los aranceles que estudia una campaña electoral.

2.- El valor, el arrojo y hasta la desvergüenza. Un buen corresponsal ha de ser valiente, no debe cortarse un pelo y no puede tener vergüenza para preguntar lo que sea, donde sea y ante quien sea. Como preguntar a la cara a Donald Trump.

3.- El buen periodismo se ejerce desde el lugar de la noticia. En la Casa Blanca, en Jerusalén, en Kiev, en Paiporta, en La Palma o en la plaza de Urquinaona. Los tuits son para los cobardes.

4.- La noticia es la base. Lo primero. La clave de este oficio. Y se nos olvida. Y para lograr una noticia hay que preguntar y preguntar e insistir. Y volver a preguntar.

5.- Las presiones contra David son un ataque contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Colega no te cortes. Ni pu... ñetero caso.

6.- El corresponsal o enviado especial debe ser el mejor multimedia: inmediatez, crónica, columna, entrevista, pluma, voz, mirada... Sin perder el rigor, la concreción y el mensaje. Siempre pensando en el receptor de la información.

7.- El foco de un periodista por el mundo es, en efecto, la actualidad. Pero no puede olvidar su origen. Desde allí, pensando siempre en su país. En su patria.

8.- David Alandete, Premio al Mejor Corresponsal Español del Club Internacional de Prensa 2025. Pocas veces un galardón ha sido tan oportuno, merecido y evidente.

9.- Tal cual tuiteó el ministro Óscar Puente: «Otro patriota de ABC con acreditación en la Casa Blanca». Sería demasiado fácil responder y ponernos a su altura. Así que no lo voy a hacer. Paso de rebajarme tanto. Tenemos mucha más clase, independencia y oficio. Nuestra firma no depende de hacer la pelota hasta el ridículo a un líder supremo. ¡Oh! amado líder.

Y 10.- 'La trama rusa. La alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin'. Firma Alandete. Absolutamente recomendable para entender la calaña de los socios y qué es la guerra híbrida.

PD: Lo primero que deberíamos aprender los periodistas es a cómo preguntar. Y lo segundo, a pasar olímpicamente de las presiones de los políticos. Cuanto más lo intenten mejor lo estaremos haciendo.