Hace un año, el juez Peinado abrió el caso Begoña Gómez. Y aquí seguimos tan 'pichis'. Tal día como hoy, de 2024, Pedro Sánchez estaba «reflexionando» en aquellos cinco días de vacaciones pagadas. Una trola como un castillo, un trampantojo para decirnos que estaba muy ... enamorado. Un embuste 'made in la Moncloa Productions' en loor de 'Su Sanchidad'. Y aún hay quien se lo creyó. Y se lo cree. Y si no, releamos el CIS de esta semana: cada vez son más los que se creen a Pedro, los que consideran la categoría académica de la cátedra de Begoña Gómez; a los que no les importa el feminismo cínico de Ábalos y sus sobrinitas; son más los que aplauden a los presidentes de Ineco, Tragsa, Adif (y vete tú a saber) o los que adoran la música del hermanito. Todo suma, según Tezanos, para incrementar la distancia del PSOE sobre el PP. Nada resta, bien al contrario, todo suma.

Un año después de aquella patochada de los cinco días para pensar (y no es por dar ideas) yo propongo que Álvaro García Ortiz sustituya a Conde-Pumpido cuando se jubile dentro de un año como presidente del Tribunal Constitucional. O que Carles Puigdemont entre en el Grupo de Puebla con Rodríguez Zapatero, Irene Montero y Oriol Junqueras (menuda juerga progresista y reformista). Propongo que el hermanito sea ministro de Cultura y, eso sí, que no pise el ministerio fiel a la costumbre de no saber dónde está el curro. Un año después, por favor, que José Luis Ábalos vuelva como gobernador del Banco de España, como ministro de Igualdad o, ya puestos, como embajador de España en la ONU por eso de los valores, los principios y el honor. Insisto: no es por dar ideas pero son capaces. Se cumple un año de aquella patochada del presidente del Gobierno con sus cinco días de reflexión y, a pesar de la huida cobarde de Paiporta, Pedro Sánchez sigue sumando votos, según el CIS. Un año ya del caso Begoña que, por cierto, «¿ande andará?». PD: Esta semana dimitió la consejera de Transición Ecológica de Asturias por el accidente de la mina de Cerredo. Cinco mineros muertos. Todo pinta a que extraían carbón... y de ahí la explosión de grisú. Belarmina Díaz es ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, doctora en Ingeniería de Minas y máster en Evaluación de Impacto Ambiental, por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Ha sido directora general de Energía y Minería de Asturias; presidenta de la Fundación Docente de Mineros Asturianos y de la Comisión de Seguridad Minera. Trabajó tres años en la empresa privada y ha sido durante 19 profesora de la Universidad de Oviedo. Ha dirigido o participado en más de 75 proyectos de investigación y publicaciones científicas. Y claro, ves su currículum y se entiende que no necesita de la política ni del partido para vivir.

