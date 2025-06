No, no es indignación o vergüenza. No es únicamente cabreo ante el malgasto y el robo de mi dinero vía impuestos... No, lo que me producen Ábalos, Santos Cerdán y Koldo es asco. Directamente asco. Todo mi desprecio hacia ese machismo repugnante y hacia ese ... modo de repartirse nuestro dinero. Buen momento pues, entre vómitos y arcadas, para recordar algunas frases inolvidables de Ábalos en su defensa de la moción de censura contra Rajoy: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. La corrupción nunca se podrá evitar, pero no es justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio».

Otra más: «Porque los derechos y libertades y la exigencia de ejemplaridad y ética públicas de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Una democracia de garantías y derechos e instituciones fuertes y creíbles. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos». En boca de Ábalos las palabras «decencia», «ejemplaridad pública», «ética» o «instituciones» resultan un escupitajo. Pero demos un salto en el tiempo y escuchemos a Jose (siendo ministro) conversar con Koldo para organizar una noche loca (otra) durante un viaje en campaña electoral. Se intercambian a las prostitutas como si fueran ganado: –Ábalos: «Si vienen estas hay que buscar un sitio». –Koldo: «Tienes a Ariadna que está recién, está bien, está perfecta y a la colombiana nueva... Yo era por que cambiaras tú, pero a ti te gusta más Ariadna...» –Ábalos: «Pero la otra se enrolla que te cagas... Pues la que tú quieras». En estas que sale otro audio de Koldo piropeando a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif: –Isabel: «Estoy vieja, qué le vamos a hacer». –Koldo: «Joder, pues cuando te he visto con el pantalón de traje así, estás buenísima». O aquel otro de Koldo con Santos Cerdán hablando de la rumana Nicoleta «porque no solo hay que valer para follar (sic)». Y todos y todas tan feministas. Y no se quién me da mas asco. Si Ábalos, Santos, Koldo o quienes sabiéndolo todo les han mantenido, tapado, aupado y han sido sus cómplices. Desde el jefe líder supremo hasta tanta feminista de pacotilla. Es tal cual me escribió un amigo: «Oídos los audios de esta tropa, aguardo impaciente que las feministas convoquen una manifestación de contundente rechazo al comportamiento machista y vejatorio a la dignidad de la mujer. Supongo que será rápido.» P. D: Ay Jose, Jose... y tu demandando a periodistas en defensa de no sé qué honor. Me pregunto si podrá mirar a la cara a sus hijos. Y ahí sigue el tío, cobrando de mis impuestos con sus santos... Cerdán, gracias a que Pedro le rescató como número dos del PSOE por Valencia hace solo dos años.

