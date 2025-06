Hace ya algunos años apareció por ahí una bandada de frikis cuando menos sorprendente: Leonardo Dantés, Paco Porras, Támara, la madre de Támara... En nuestro tiempo ha aparecido otra bandada (o banda) más friki todavía, más esperpéntica y surrealista si cabe: Leire, Koldo, Jose...

La gran diferencia entre los unos y los otros es que a los primeros les pagaba el canal de televisión de turno en función de las audiencias y del despiporre nacional. A los actuales les pagamos tú/usted y yo en función de su caspa, sus catálogos de chicas y su producción de casquería y basura. Aprovecho para recordar que restan pocos días para que cumpla el plazo límite para presentar la declaración de la renta. Y es que se me revuelven las vísceras cada vez que pienso que con mis impuestos he pagado a Jésica o a Koldo y sigo pagando a Jose, que se mantiene, impasible, como diputado en el Grupo Mixto. ¡Qué papelón!

Si Valle Inclán levantara la cabeza, lo flipaba. 'Luces de bohemia', 'Las galas del difunto', 'Los cuernos de don Friolera' son pequeños tebeos de aficionado comparados con lo vivido esta semana en torno a la tal Leire Díez.

¿Tú contratarías a Leire como periodista de investigación para tu equipo? ¿Usted ficharía a Leire como jefa de prensa o 'dircom' de su empresa u organización? ¿Te imaginas a Leire en una sección de Nacional u Opinión, o de enviada especial con un equipo de 'La linterna'? Ya estoy viendo en fila a las editoriales, 'webs', televisiones y periódicos afines pujando por fichar a esta señora para producir libros o artículos al más puro estilo Woodward y Bernstein. ¿A que no hay?

Por cierto, un detalle que no me parece baladí y que me da a mí (llámenme loco) que forma parte del guion del esperpento: ¿por qué la señora Leire cambia tanto de aspecto?, ¿acaso se cree una espía de verdad? Lo mismo aparece rubia platino con Iceta que caoba con Pedro Sánchez; igual con melena castaña abrazada a Begoña que con moño junto a José Luis Ábalos. Es más, ¿cómo es posible que no se parecieran nada la Leire del martes en la sede del PSOE en la calle Ferraz a la Leire del miércoles en su mitin (o lo que fuera eso)?

¿De verdad alguien, en su sano juicio, puede creerse que la tal Leire Díez va por libre? En serio, ¿alguien puede comprar la milonga de que esta pobre mujer no depende de nadie del partido?

Y Pedro Sánchez que sigue sin decir «esta boca es mía». Ni mu. Cuarenta días sin responder a un solo periodista (ni de los próximos ni de la 'fachosfera'), no vaya a ser que le pregunten por el guion del sainete, por los personajes o por el desenlace.

PD. Casi se me olvida: en estas, que Leire pide protección policial porque se siente amenazada tras la actuación de Víctor de Aldama (ya le vale, por cierto). No me quiero imaginar que Marlaska acceda a la solicitud y, encima, tengamos que pagarle los escoltas. Capaces son.