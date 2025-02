Me gusta mucho la proposición de ley que por ahí rueda, promoviendo salvar el bar en las poblaciones de menos de doscientos habitantes. Yo aún subiría hasta los quinientos, al menos, porque cada mañana crece la «España vacía», según la acuñación iluminada de Sergio ... del Molino. El bar, ahí, es sagrado, porque el bar, para el español, es un pariente, y a veces hasta la familia entera, tengas o no tengas familia. El bar remienda la soledad, que es un mal frecuente, y es un sitio que queda en la antípoda de Instagram, donde hay tanta gente que no hay nadie.

Conviene auxiliar a cualquier bar, porque un bar es una esperanza, que abre según el horario del consistorio, pero urge auxiliar a los bares de pueblo, que te dan fútbol, cháchara o dominó en los domingos donde el silencio es homicida. El bar, en un pueblo, es la familia de los que incluso tienen familia, porque el bar inaugura la amistad a diario, con lo que tiene una mitad de padre, o una mitad de hermano, más allá de los parentescos propios, que suelen salir regular, y lo mismo ni convidan a la segunda ronda. La otra tarde me decía Edu Galán que en España se cierran bares, y se abren gimnasios, y la noticia me dejó a mí en un ensimismamiento tristón, hasta que he visto que hay quien se preocupa porque el bar prospere, cuando en general nos incumbe más la mancuerna que la birra. La iniciativa de ley es de Teruel Existe, y echa ancla de razón en que el bar es un enclave de convivencia. Espero que la propuesta cunda alegremente, sin remilgos, aunque las propuestas de sentido común suelen acogerse como ingenios de locos. El bar es la otra plaza del Ayuntamiento, la plaza otra del pueblo, con su fuente y todo, que es fuente de cerveza de grifo y café de amparo. Hay que preservar los bares, hay que beneficiarlos. Sí. Cuando cierran un bar nos matan al mejor pariente. Conviene mejorarles la vida, que es nuestra vida propia. Siquiera porque son reliquia de una vida que por desgracia desmaya, ahí en la acera contraria a Instagram, donde tienen tantos amigos los que no tienen a nadie.

