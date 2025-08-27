A mí Umbral se me murió en Ibiza, hace hoy dieciocho agostos, cuando yo andaba allí de cronista al sol de la noche, y él ya no escribía ni siquiera dictando. Me gusta hacer la columna de Umbral, tirando de alguna excusa celebratoria, aunque ... Umbral para mí siempre es tema actual, por los jóvenes umbralianos en curso, y también por los antiumbralianos, que son a menudo quienes más le admiran, silenciosamente. El desdén es un modo secreto del halago, un piropo inverso. A mí Umbral me gusta porque fue un chulo porfiado y en condiciones, haciendo de la jactancia una poética y de la faringitis un estilo. La palabra chulo ha perdido, por el ocioso uso alegre, su majestad de navaja y su opulencia de vocablo en pie, vocablo que saca mucho el cuello altivo de la hache o de la ele, como el chulo propiamente dicho. Nos la han vulgarizado las chismosas y los que ni son chulos, ni lo serán nunca. Hoy pasa por chulo cualquier cachitas de gimnasio, metrosexual o no, y también un señorito de buen traje que no da los buenos días. Pero el chulo es, en rigor, un muy distinto ejemplar de raro macho cumplido, que gasta empaque de matador sin estoque y que te hace enseguida el lío con el cuplé de un verbo arborescente que a ratos es joyería de rapsoda y a ratos artesanía de pistolero. En esta copa de un agosto tan funeral, me gusta traer a la página a Umbral, que murió resucitando. Fue chulo porque escribía en los periódicos como nadie, y porque sí. Seguro que a él no le disgustaría el rescate de la palabra para encerrar su recuerdo y su estatura, a las que por otra parte no hay palabra o cosa que las encierre. La palabra tiene un poco o un mucho de bailarín maldito o ladrón de fuego, y encima lleva una ele de bufanda. Ahora a ver quién se la echa al cuello y se escribe en media hora escasa un artículo como una torre. Hay que ser muy chulo para venir del hambre de la orfandad y acabar vendiendo el folio al precio de una levita Pierre Cardin.

