El Gobierno de Trump advierte a sus ciudadanos que se anden con ojo, si vienen a España, porque es país de riesgo o conflicto. Estamos ante un anuncio promocional de nuestro gancho turístico de oro, sólo que al contrario. Al Gobierno de Trump debe ... parecerle seguridad lo que allí mismo él tiene, con una policía que le echa un reojo de sospecha a quien tiene la piel de bronce, por adn, con unos aseados vecindarios donde hay una pistola al lado de la barbacoa, donde la inseguridad bajo violencia, incluso, así en general, bajo el cielo abierto, presenta cifras y episodios que sí preocupan, y no los nuestros, que son una bobada. Quiero decir que España es un país seguro, donde además hay paella. La policía de Trump esto no lo ve tan claro, pero ahora lo que se ve claro es lo que Trump diga, que dispara antes de preguntar, o mirar. No se vislumbra inquietud entre los profesionales de nuestro turismo, que saben que somos campeonísimos en este negociado, y el papeleo de advertencia de Trump resulta una triste hoja volandera ante la magia perfumada de Menorca, el tirón de benéfica ebriedad de Andalucía, o la celeste luz de los días verticales del Ampurdán. Eso, y que no sé yo si se pilla en los mapas mejor sitio para la jarana insomne o la hartura de dormir, que es el privilegio de la riqueza no necesariamente de billetería. España, por clima, se aúpa como reserva espiritual de Occidente, y ese clima incluye maravillas diversas como un atardecer de Cádiz, una montaña en Asturias o el verano de Madrid, que es un gozo sin playa. También tenemos museos, y monumentalidad riquísima, pero tampoco hace falta extenderse en lo más obvio. Aprecio que muchos norteamericanos no le han hecho el menor caso a su jefe, porque me cuentan que se les ve contentísimos por la costa mediterránea en estos días, haciendo ciclismo de recreo y vermú de capricho, tan despreocupados que ni siquiera se quitan el casco de bici, para pedir la birra. El sol siempre dice la verdad. Con él, ni Trump puede.

