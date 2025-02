Donald Trump viene a ser, como cromo popular, un Gil de Manhattan, más el champú de fantasía de Neymar. Trump siempre está ahí, pero ahora más, porque ya intuye que le van a imputar por el asalto al Capitolio. A Trump, a veces, le han dado la titulación de hombre del año, y él no la suelta, ... sea presidente o no. Sin entrar en consideraciones de lo político, Trump, como famoso, tiene al norte a Neymar, que peina todos los despeinados, como él, y tiene al sur a Jesús Gil y Gil, el amo de Imperioso, un populista de 'prime time', como Trump, sólo que sin helicóptero y con barrigón faraónico. Repercute en todos los papeles, desde la página de tribunales a la página de amores, porque además aporta consorte que es Miss Mundo, aunque no lo sea, o sea, aunque se haya quedado en 'ex' modelo. Trump consta de Melania, peinado imposible, y luego un coro de archirrubias donde asoma su propia hija. Eso, y el papel del juez que llega o no llega. A Trump le conocemos de lejos. Ya soltó, hace años, a pie de avión propio, que «España es un gran país, pero está enfermo, y este es el momento de aprovecharlo». Eso soltó. A veces estamos mucho en la coña de sus deslices machistas, pero eso soltó. Tenía que salir un rico extranjero para decirnos lo que ya sabemos: que igual somos millonarios en gangas. Donald Trump es un señor forrado que ve negocio en los pobres, pero a diferencia de otros forrados, va y lo dice. Nos diagnosticó enfermedad, y nos iba a aliviar, si llegara el caso, comprándonos a precio de chamizo el adosado. Él, y otros como él. Porque tenemos mucho adosado, y mucho coche chulo, y mucha playita urbanizable, pero lo mismo todo se lo debemos a un señor magnate, por lo general norteamericano, que nos lo va a pagar todo, a precio de rebajas, después de codiciarnos desde la ventanilla de su avión privado. Nunca falta un ricachón de boutique dispuesto a salvarnos poniendo a su nombre el botín inmobiliario, o el botín que sea. Esto es un poco como esperar con prisa a que se muera la abuela agonizante, para repartirse la alegría de la herencia. Bien lo sabe Trump, el hombre del año de tantos años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión