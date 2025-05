Cuesta pensar que el Ministerio de Igualdad le da un susto a la mujer, cuando se pone a prepararle mejor vida. Cuesta, y duele. Lo último, la ley del 'sí es sí', ya inolvidable, que ha incluido un aguinaldo inesperado para algunos delincuentes sexuales, que ... andan ya por ahí, en la mismísima calle, en medio del santo gentío de corazón tan blanco que se parece a sus víctimas. Se sigue obstinando Montero en que la ley está bien, pero la ley ha aparejado una romería de canallas que regresan a la libertad, entre villancicos y loteras, porque de pronto el Ministerio de Igualdad ha tenido un detalle.

Prefiero no hacer mucha sangre del asunto, porque nos lo han puesto Montero y su pandilla demasiado a huevo. Y yo soy sensible macho feminista, y detesto el tópico. El asunto duele, y desespera, porque hubo un 8 de marzo, hace pocos años, en que la causa del feminismo tuvo en la calle, y más allá, una multitud unánime, donde la política, en general, iba hermanada con la reivindicación única. Fue hermoso, y emocionante, y memorable, un solo grito de todos los colores. Luego, esa manifestación se ha dispersado en manifestaciones, como si hubiera diversos feminismos, que a lo mejor sí los hay. Y aún más recientemente, una ley que iba a traer garantías máximas a las mujeres les ha metido en el cuerpo unos miedos que no estaban ni imaginados. La antipatía creciente hacia Irene Montero no debiera llevarnos a pensar que enturbia todo lo que toca. Aunque un poco sí. Casi diríamos que ha ido fundando un feminismo urgente, y de redes, que agrieta el feminismo necesario y de siempre, porque cuando quiere aupar unas garantías va y las rebaja.

Obviamente, hay que cuidar un Ministerio de Igualdad, porque la mujer no puede entrar nunca de reojo en un portal de deshoras, ni tampoco padecer en los empleos un horario más barato que el hombre, entre otras cosas, y abreviando. En la mejoría definitiva de todo eso tenemos responsabilidad todos, empezando o acabando por Montero y su tribu, que no siempre aciertan cuando se equivocan.