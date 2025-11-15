Suscribete a
la dorada tribu

Springsteen, el albañil de la maravilla

Ha cantado al país que lo inventó y al que lo decepcionó, con la misma fiereza, con la misma ternura. Es el último héroe del rock que aún parece querer ganarse el primer pan del oficio, a la mañana siguiente

Ángel Antonio Herrera

Springsteen lleva toda la vida corriendo hacia ninguna parte, y llegando siempre a todas partes, y a tiempo. No se jubila, el tío, porque él es el trabajo. La fábrica de su leyenda sigue encendida a medianoche, cualquier día, y suena a gasolina, ... a acero y a redención. Es el último héroe del rock que aún parece querer ganarse el primer pan del oficio, a la mañana siguiente. Es una noticia en sí mismo, y hacerle la glosa es como ponerse a escribir de Shakespeare, o de Picasso, pero de un Shakespeare o Picasso que usaran la guitarra eléctrica.

