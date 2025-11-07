Suscribete a
Rosalía, la monja motomami

Su último trabajo viene aupando un fabuloso vuelo promocional, pero el trabajo es una artesanía fina y cerrada que va a deslumbrar antes a los devotos de la ópera que a los públicos de la discoteca

Ángel Antonio Herrera

Canta con métricas marcianas, y enreda en lo suyo un casco de moto y un retal de monja, que es como decir que no se acomoda nunca ni a sí misma. Ahora ha traído al momento la tertulia de la espiritualidad en la juventud, porque ... se ha adornado de santa en su último álbum inclasificable, 'Lux', y no vende las lujurias de las famosas de su generación. Pone de moda cualquier cosa, Rosalía, desde un esmalte de uñas a una tentación de convento. He aquí la condición primera y última de una estrella. Vive más allá del género que practica, que por otra parte tampoco sabemos muy bien cual es, porque ella ata desatadamente el calambre del reguetón, la médula de una saeta, dos bulerías en vertical y un pop que no termina de ser pop.

