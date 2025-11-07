Canta con métricas marcianas, y enreda en lo suyo un casco de moto y un retal de monja, que es como decir que no se acomoda nunca ni a sí misma. Ahora ha traído al momento la tertulia de la espiritualidad en la juventud, porque ... se ha adornado de santa en su último álbum inclasificable, 'Lux', y no vende las lujurias de las famosas de su generación. Pone de moda cualquier cosa, Rosalía, desde un esmalte de uñas a una tentación de convento. He aquí la condición primera y última de una estrella. Vive más allá del género que practica, que por otra parte tampoco sabemos muy bien cual es, porque ella ata desatadamente el calambre del reguetón, la médula de una saeta, dos bulerías en vertical y un pop que no termina de ser pop.

Este último trabajo viene aupando un fabuloso vuelo promocional, pero el trabajo es una artesanía fina y cerrada que va a deslumbrar antes a los devotos de la ópera que a los públicos de la discoteca. Usa muchos idiomas, la última Rosalía, concretando aquello de que el ser es una asamblea, y aún más en su caso de políglota promiscua, que cruza el idioma alemán con un chándal del Guadalquivir, el suspiro casi inaudible con el trueno íntimo del Albaicín. Le salen bien las promociones, aun saboteando el propio marketing, o precisamente por eso. Algo hay en ella de santa de la rareza, de virgen eléctrica de extrarradio. La clientela la sigue en peregrinación, y la escucha como quien le reza. Aunque quien reza es ella, incluso en las entrevistas, donde dice las respuestas como quien desliza un estribillo de lluvia.

A mí me gusta desde siempre, y eso que en cada trabajo nos presenta un susto. Nos viene desacostumbrando a la propia Rosalía, que ya se nos ha hecho grandiosa costumbre. No tiene un club de fans, si nos fijamos bien, sino una hermandad encendida que va a cantarle el repertorio, el alma, el folclore, el no se sabe nunca qué. Ya venía anunciada su estrella desde 'Malamente', aquel golpe primero, con Grammy Latino incluido, que sonó como si alguien hubiera enchufado el flamenco a un helicóptero. De ahí hasta 'Motomami' hay el mismo salto que va del tablao a una autopista. Y en medio, la bendición de Pedro Almodóvar, que la vio y la diagnosticó moderna, aunque la modernidad ya la traía de casa, con un chándal festivo y un eco de las cuevas de Granada. La acuñación 'Motomami' es un delicioso hallazgo, con su cilindrada de mujer en pie, con su acelerón vital de chavala alegre ante el mundo, ante la noche, ante todo. El nombre mismo, Rosalía, es otro hallazgo sonorísimo, bello y romántico, sólido como una medalla, que aparece en Times Square, en Coachella, en los 'tiktoks' de medio planeta, en la plaza de Callao de Madrid, donde hubo atasco con Policía. Si uno rebusca en sus inicios, asoma aquella muchacha tímida que estudiaba flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña, la misma muchacha que rompió la norma cuando publicó 'El mal querer', su tesis convertida en álbum histórico. La trayectoria, en Rosalía, nunca ha sido recta. Lo suyo es la apuesta de la trayectoria que busca romper la trayectoria. Baraja la sorpresa salvaje, entre el 'tiktok' de saeta, el tiquitaca del rap y un juego de espejos donde la tradición se viste de ciencia ficción. Tenemos estrella, y no es metáfora urgente. Y su gente, más que público, es tribu, dorada tribu de una motomami metida hoy a monja de portada. O al revés. La misma en cuyo 'deneí' pone Rosalía Vila Tobella.