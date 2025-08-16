Suscribete a
esto no es hollywood

Los riesgos del veraneo en familia

Estas fechas estivales vienen a ser unas navidades con incendio y aftersún, a nada que uno se descuide

Familia de vacaciones
Familia de vacaciones JAIME GARCÍA
Ángel Antonio Herrera

Igual lo malo del verano es la familia. O quizá lo malo de la familia es el verano. Léanlo como ustedes quieran. Me sospecho que el verano consta de dos vacaciones, tirando por lo general: o la bondad de la soltería o la debacle con ... equipaje del familión. Luego está la luna de miel en el Caribe de los recién casados, pero estas páginas son un pliego soleado de naturaleza hispánica, y eso no nos cuadra. Un amigo malvado siempre me resumía de la misma manera las navidades: «Las navidades se pasan bien o en familia». Traigo la anécdota, y de paso, también la navidad, porque me sirven para resumir también estas fechas estivales, que vienen a ser una navidades con incendio y aftersún, a nada que uno se descuide. Bien o en familia, pues igual será que sí.

