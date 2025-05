Falta un gran 'spot' feminista del momento, y lo ha puesto a huevo Pablo Picasso. Estamos ya a bordo del año Picasso, porque se celebra el 50 aniversario de su muerte, y a los fastos previstos le faltaba la amenidad de una protesta feminista, porque ... Picasso pintará como un genio, pero era un caníbal con las mujeres. Pues la protesta ya va en curso, a bordo del lema Picasso maltratador, y mucho me temo que estamos a dos tardes de la propuesta de sacarle urgentemente de los museos, y también de los libros de historia del arte. Total, con el mismo ímpetu remachamos dos faenas.

Esta verbena de la cancelación, o prohibición, por parte de algún feminismo crudo, tendría su gracia, si no fuera porque gracia tiene poca: estamos hablando de retirar del mapa al artista primero del siglo XX. De modo que una revolución, la suya, no ha sucedido, según el afán feminista. De concretarse demencias así, vamos al analfabetismo por un atajo, pancarta incluida. Se viene levantando un examen de ejemplaridad, desde una progresía puritana, con el que someter a todo célebre, y así no puedes ser cantante de leyenda si frecuentaste lupanares ni orear el Guernica, si fuiste una fiera con tu cónyuge, que es lo que, en efecto, hizo Picasso. Da un poco de pudor recordar que un hombre, y su obra, son dos milagros estancos, y pudiera darse el caso de que el firmante de un monumento artístico mereciera la cárcel, por sus desmanes íntimos. Pues muy bien, pero la obra debiera seguir siempre en pie, y admirada sin recelo. Supone ignorancia el olvido de una obra porque su autor era un mal marido. Hay algo de castigo, contra Picasso, y otros, en desdeñar su obra, porque militó de macho machista, pero el castigo lo ejercemos contra nosotros mismos, porque la pintura de Picasso es necesaria para cualquier porvenir, que nunca existe sin el pasado. Es buen 'spot', Picasso. Al feminismo más atareado se le apagó Rociíto, pero ha encontrado tema de resurrección en un pintor eterno de Málaga, al que sólo le faltó estar prohibido. En el cincuentenario vamos a intentarlo.