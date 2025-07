Pedro Sánchez fue por un día colaborador de 'Sálvame', mediante llamada telefónica. El momento está en lo alto de la hemeroteca de la tele, y también en la hemeroteca del político que va a la tele. De modo que a veces el político ... se pasa a las variedades, antes varietés. Sánchez reavaló su intervención «espontánea y por sorpresa», tiempo más tarde, porque todo medio de comunicación puede ser útil al mensaje de lo político. Algo así dijo. Aquel momento suyo, al habla de móvil con Jorge Javier, trajo mucho debate entre políticos, que se abrieron en mitades contrarias a la hora de enjuiciar si un político tiene que participar en programas de amenidad, cancán, show, o incluso chisme.

Celia Villalobos, por entonces, se descolgó partidaria de asomar aquí y allá, sin discriminación, con lo que se alineaba con las alegrías de Sánchez, aunque sólo fuera por un momento. Luego, cada cual a su rincón preceptivo, obviamente. Celia, entonces, recordó que ella había ocupado «todos los espacios», en la tele, y que a resultas la señalaban a menudo de «marujona». Celia, luego, ha seguido bajo ese credo, y ha puesto animación y vitamina y desparpajo en muy diversos platós, hasta llegar incluso a Máster Chef, donde resultó un tirón de éxito. Lo de Celia es un carrerón, pero hay políticos de vitola que no sólo acudieron a platós de contenido político. Y dieron largo juego, por lo general.

Fue muy divertida la aparición de Mariano Rajoy en 'El Hormiguero', donde dejó algunas perlas inolvidables. No recordaba, según contó, si en el día de la comida de la moción de censura tomó chupitos, o no los tomó. Y remató, subido a la barba propia de la ironía: «Y esto, Pablo, es una exclusiva que te acabo de dar». Tiene gracia, eso de la exclusiva de recordar poco, o nada. En ese misma entrevista de Pablo Motos, Rajoy se apartó de la travesura y se acordó de Pedro Sánchez para darle un repaso. El propio Sánchez, por cierto, se acordó de Rajoy en una entrevista en el Chéster de Risto Mejide, donde arriesgó que antes se tomaría una caña con Soraya Sáenz de Santamaría que con Mariano. Por los sofás de Risto han ido desfilando José Bono, Grande Marlaska, Angel Gabilondo. El político, a veces, se orilla de su oficio, o bien le orillan, y se coloca de tertuliano, como Belloch, Bono, o Manuela Carmena. Y eso no sé si dice mucho a favor del político o a favor del tertuliano.

Soraya también estuvo una noche en 'El Hormiguero', y se soltó la melena. Hasta bailó la coreografía del arranque del programa, en un minuto histórico que luego movió a mucho debate, como si un diputado o un ministro sólo pudiera bailar en las bodas de la familia. A tanto no ha llegado Díaz Ayuso, o Martínez Almeida, que van a ese plató y triunfan con la misma audiencia de Maluma. Soraya bailaba en lo de Motos con soltura total, pero no ha sido la única que se ha animado a mover un poco la cintura, ante la cámara. Yo creo que Sánchez, en algún momento, también bailó algo, durante la campaña electoral catalana, y desde luego Miguel Iceta, que es un poco Travolta según el horario, y a su manera. Ya casi se arranca de meneíto, aunque no se lo pidan.

A Sálvame Deluxe ha ido Cristina Cifuentes, y en Sálvame ha participado Irene Montero. En 'El intermedio' confesó Pablo Casado que él no había probado los cigarros de la risa, y Esperanza Aguirre apuntó algún detalle de su repertorio de show. El que no va a la tele de variedades es porque no quiere. Porque invitados están todos. Me consta.