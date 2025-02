Ha soltado por ahí John Banville que ahora no se puede escribir que una mujer tiene los labios finos y la mirada malvada. La frase viene a iluminar la última bondad en curso, la cancelación, que es como decir la censura. Seguro que ya ustedes ... están sobradamente al corriente de que hay un afán de ir corrigiendo libros por ahí, desde las novelas de James Bond a la 'Lolita' de Nabokov, o los cuentos infantiles. No convienen tantas obras de loco albedrío a la sensibilidad moderna, que mira antes por un galgo que por un pensionista, que alimenta antes el puritanismo que la disidencia. Esto de la cancelación es un último terrorismo, y no sólo porque se dispara contra la creación, que es patria de rigurosa libertad, sino porque a ver quién reparte por ahí el carnet de 'corrector de sensibilidad', que es como creo que se quiere llamar la profesión insólita que nos va a ir enderezando las novelas, no vaya a ser que leamos que hay chavalas de labios y mirada malvada, y nos lo creamos y por tanto incurramos en machismo cómplice, o cosas peores, si es que hubiera cosas peores. Igual estamos ante la inauguración de la policía de la sensibilidad. Entre los eufemismos para vendernos los alegrones no de ley, y los otros alegrones, como la ocurrencia de cancelar, se va fijando un panorama de higiene pretendidamente moral que ya es un asco. Eso, y el diccionario de bobadas del siglo, que van desde 'resiliencia' a 'corrector de sensibilidad', titulación de aseados que nos señala a muchos como desviados saltatumbas. Estas novedades escalofriantes no vienen a mejorarnos la vida sino a complicarla. Se pretende el espejismo de un mundo sin riesgo, de una sociedad sin ofensa, de un futuro que se parezca al veraneo de Instagram. Se pretende lavar las letras de los Rollings, o de los boleros, prohibir la musa en las ensoñaciones, extirpar la asesina en los novelones de Banville, o de otros. Y la conveniencia de tanto bienestar la dictan pulcros cretinos que no han leído nada. Y total qué más da, si de eso va la tiranía: de inventar la sensibilidad sin bibliotecas.

