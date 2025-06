Al Peugeot aquel del gran viaje de Sánchez le ha ultimado a fondo la UCO una seria ITV, y resulta que igual no se salva ni el piloto. De momento, ya sabemos lo que sabemos, que Koldo, Cerdán y Abalos iban haciendo su itinerario interior ... del porvenir de chanchullo. Ahora vemos que seguían hasta hoy en ese Peugeot de la alegría, del que se ha bajado un rato Sánchez, porque salió presidente. Todo este escándalo del PSOE, zona cúpula, trae unos turbios fondos de los que no nos libramos nunca, según vemos, porque en España el trinque es una lujuria inevitable y el bandolerismo se celebra con colombianas de tarifa. Los turbios fondos, que a menudo son bajos fondos, incluyen pillar aquí y allá, darle a la cháchara de merendero, quedar los sábados con odaliscas, ponerse camisetas de náufrago, si asoma la prensa, y estar enseguida sin un duro, porque el problema de manejar billetería bestial es que no acaba de cundirte nunca, coño. Los pasajeros del Peugeot llegan hasta aquí mismo, en domingo, aparcando a la sombra de la columna, y les entrego el sitio y el rato no sin cabreo largo, porque nos envenenan la democracia, y esas cosas hay que gritarlas. Son el tema de los temas, los golfantes del Peugeot, y resucitan unas esencias nacionales que dan vergüenza, poniéndonos piadosos. Vergüenza y no poca mala leche. En síntesis, lo suyo completa la saga de Torrente, y recuerda que la corrupción es buen vicio si das en su momento con un par de amigos en el meollo, que esta vez resulta que es el mismo coche. Y esos amigos igual te llevan a una barbacoa que a la cárcel. Ya digo que estas gentes me han averiado el domingo de cronista, que pide un artículo en pie de fiesta, celebrando a un torero del verso o a una diabla de cancionero. El domingo tiene mucho de recreo de la información, hasta que te llegan unos señores que vienen en Peugeot, desde el 2017, y les tienes que cuadrar una oda, porque un corrupto es una musa, y aquí hay tres. No han salido del Peugeot de listos que a menudo igual nos tomaron por tontos.

