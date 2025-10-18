El show de Victoria Secret ha vuelto, en Nueva York, celebrando treinta años, con mucho confeti de tangas. Este desfile famoso, ya histórico, llegó a ser como un anuncio de la lotería, pero de otra manera. Una cita con ángeles no rigurosamente celestes, y ... una lotería para mirones, machistas o no. Pero de pronto se acabó la lotería, que incluso se dio en algún momento por la tele, en directo, como un tráiler de corsetería más el vaivén en largo del atletismo de las chavalas fastuosísimas. Vinieron seis años sin desfile, sin alas, y no tanto por falta de presupuesto como por exceso de pudor social. Fue cuando cruzamos tiempos de pensamiento de cuello alto y virtud reciclable, que no sé si aún siguen, aunque algo menos. A los ángeles no las habían expulsado del paraíso, sino del prime time.

Durante décadas, el desfile sostuvo el tirón de un porno sin porno. Hubo quien lo veía por simple curiosidad estética y quien lo veía como si asistiera a un campeonato del deseo. Y luego estaban los devotos de la divagación irónica, que decían mirarlo solo por estudiarse la iluminación prodigiosa. Mentían todos, naturalmente. La alineación titular de este espectáculo cuenta con Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Jasmine Tookes o Irina Shayk. En esta edición reciente ha debutado Emily Ratajkowski, y Karol G. ha puesto el reguetón con plumas. Todas han cumplido como las viejas divas al cine, sabiendo que la nostalgia resulta un perfume carísimo. Las alas, que es como decir las alas de tanga, siguen ahí. Y ya no pesan tanto como símbolo erótico, sino como reliquia pop.

Yo lo que veo es que este evento dura casi una semana, porque el marketing también necesita su cuaresma. Primero vienen los preparativos, luego las vísperas, luego la víspera de la gran víspera, y por fin el desfile mismo, que ya es casi lo de menos, aunque no tanto. Lo importante son las fotografías filtradas, las entrevistas entre bastidores, y hasta los novios de gimnasio que esperan con sonrisa de contrato publicitario. He leído cifras delirantes: ciento cincuenta pintalabios, cuarenta frascos de autobronceador, cientos de metros de encaje, porque desnudarse aquí pide mucha ropa. Estamos ante la perfección que usa tanga, ante la perfección como dorada disciplina, casi olímpica. A estas alturas, pudiera importar poco importa quién desfile, porque la uniformidad ha ganado la batalla. Asistimos a la belleza única, de canon, que va tomando el nombre de las diversas guapas internacionales. Son todas las chicas una única simetría que va cambiando el color de los encajes de la corsetería asignada. Todas son distintas, pero todas son idénticas. La belleza, si es absoluta, no incluye el susto. De modo que se ha vuelto predecible, en contra de aquella máxima, aún vigente, de los surrealistas: «La belleza moderna será convulsa, o no será». Pero hoy la belleza es un algoritmo, como todo.

No sé si podemos hablar de erotismo en estos desfiles, pero si algo, aún, quedara de él, podría cifrarse en la multitud mareante, en el vértigo de tantas perfecciones juntas. Decía el poeta que la mujer es un instante entre dos camisas. Pero aquí no hay camisas, y la mujer es un milagro que se ha echado por encima el chal del propio desnudo. Luego, acaba el desfile, las luces mueren, y ya brota la crítica: que si el show celebra la mujer como objeto, que si el feminismo ha sido reducido a eslogan de pasarela. Y sí, algo de eso hay. Tampoco estamos ante una barbacoa de filósofas. Eso, y que estas chavalas seguro que no existen.