La perfección lleva tanga

El show de Victoria Secret, que ha vuelto, llegó a ser como un anuncio de la lotería. Luego vinieron seis años sin desfile, sin alas, y no tanto por falta de presupuesto como por exceso de pudor social

Emily Ratajkowski, en el desfile de Victoria Secret en Nueva York reuters
Ángel Antonio Herrera

El show de Victoria Secret ha vuelto, en Nueva York, celebrando treinta años, con mucho confeti de tangas. Este desfile famoso, ya histórico, llegó a ser como un anuncio de la lotería, pero de otra manera. Una cita con ángeles no rigurosamente celestes, y ... una lotería para mirones, machistas o no. Pero de pronto se acabó la lotería, que incluso se dio en algún momento por la tele, en directo, como un tráiler de corsetería más el vaivén en largo del atletismo de las chavalas fastuosísimas. Vinieron seis años sin desfile, sin alas, y no tanto por falta de presupuesto como por exceso de pudor social. Fue cuando cruzamos tiempos de pensamiento de cuello alto y virtud reciclable, que no sé si aún siguen, aunque algo menos. A los ángeles no las habían expulsado del paraíso, sino del prime time.

