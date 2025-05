Tiene Luka Modric un trasluz de violinista con esquina en Praga, y una melena desmelenada de poeta, antes que de pelotero de póster. Quiero decir que Luka Modric es un jugador de lámina de línea justa, y no un pletórico de tatuajes, que es ... lo que se lleva, en el fútbol de gran escaparate que nos concierne. Nos acaba de decir adiós. En el Madrid, de recién fichado, arrancó Luka Modric sin pretemporada, y tardó un rato en ir cogiendo el oxígeno de la mejor forma. Muchos se han quedado en eso, en el gimnasio de pillar la mejor forma, hasta que no han tenido sitio en el Madrid, y se han tenido que ir a jugar a su pueblo, o a otro pueblo. Vino Luka a medio gas, como futuro recambio o relevo de Xabi Alonso, qué circular es la vida, pero vino Luka para quedarse. Y ahí estuvo, de hermano de virtudes de un tal Tony Kroos, que derrochaba menos fantasía que Luka, pero no fallaba nunca. Con él, vino un centrocampista de imaginación, un lírico del afán, un geómetra del balón en largo, o el giro de inventar un espacio, como quien estruja un alejandrino. Modric no sabe jugar mal, venga bien la tarde, mal, o regular, y en la orquesta a veces desorquestada de algún Madrid de racha fue un tipo que proponía criterio de combustión, en el centro del campo, y luego una rebeldía de tío que elegía el remate cuando no se lo espera ni él, que son los remates realmente homicidas. Puso llama de imaginación en el pase último, o penúltimo, y a veces emocionó con un gol de vitrina, por bello, y por histórico, incluso. De arranque, en el Madrid, tuvo una racha difícil, porque no estallaba su genio, más bien quieto en la promesa, con su pinta de músico del frío, con su deshojada arboladura de zagal de dibujo animado. Pero resulta que la pinta de violinista incluía un violín de verdad, el violín de jugar tocando el violín de la partitura del fútbol que piensa, o vuela, donde el equipo lleva el corazón. Hay días del Bernabéu glorioso que fueron un museo del fútbol, porque jugó Modric con su despeinado violín de ir al recreo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión