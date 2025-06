El calor hace populosa la ciudad, aunque en la ciudad sólo vamos a ir quedando cuatro desesperados sin veraneo, más las chicas del relevo de cada famosa presentadora de la tele, que viven todas como al fresco de heladería de los platós. Populoso y estupefaciente. ... Quiero decir que la ciudad, en general, y Madrid, en particular, bajo el calor canalla, está rebosante de nadie, en atasco sin tráfico, como una ensoñación de la propia ciudad. Parece fácil, o demasiado a mano, este tema del calor, hoy, pero lo es y no lo es, sobre todo, porque el calor es asunto poco literario, un desmayo del compás de la ciudad, un clima de poca noticia, o ninguna. De modo que escribir del calor es hacerle un retrato a la nada, o al susto. Y eso me gusta en domingo, que es una convalecencia del tiempo, que espera novedades. Es el calor una estampa de Madrid que no sale nunca en las estampas. El calor nos recluye, y la ciudad está llena de recluidos, que más bien no vemos. El calor es un éxtasis del ralentí, con lo que estamos ante una condición existencial, tirando de aquel lema inapelable que sentencia al hombre como un ser meteorológico. Sostengo el credo de que el verano es un antídoto, porque consagra la juventud, y trae la resurrección de los cuerpos. Alguna vez hemos escrito aquí que Ramón Gómez de la Serna saludaba en el mes de agosto el mejor mes de Madrid. Uno lo comparte, pero sin pasarse, porque en el verano puede uno pasarse el día esperando las noches, donde trasnochan al fin las valquirias de piercing y otras extranjeras que igual vienen de Toledo. Podría uno hacer la epístola donde reunir los tópicos del estío urbano, desde la piscina municipal a las terrazas de firmamento, pero prefiero ir directo a cumplir la postal de la gran ciudad sonámbula y sin nadie del verano, que suele ser un Madrid que nunca sale en una foto. De modo que este texto es una postal donde no hay castañeras, como en Navidad, sino una chica en bikini, al fondo, que pudiera estar solitaria de toalla en medio del ocaso, cuando la hora es un desastre del oro.

