Maradona, bajo el don de la ebriedad

Fue un pianista del balón, un astronauta de la cancha, un yonqui del albedrío que llegó a dar positivo en el control antidoping que mejor no le hacían

Los 10 mejores goles de la carrera de Maradona

Maradona, en la acción del gol del siglo contra Inglaterra en el mundial de México 1986
Ángel Antonio Herrera

Diego Armando Maradona ha sido un pianista del balón, un astronauta de la cancha, un yonqui del albedrío que llegó a dar positivo en el control antidoping que mejor no le hacían. Celebramos en estos días el 65 cumpleaños, aunque ya no está. Pero ... sí. Tuvo, como futbolista, el don de la ebriedad, que es como decir el voltaje del genio. Ahí está el inolvidable 'gol del siglo', acaso nunca superado, que le preparó a la selección de Inglaterra, en el 86, tras volver locos de remate de regate a cinco rivales sucesivos, Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher y Terry Fenwick, más el portero, Shilton. Hubo más goles insólitos, y más jugadas apabullantes, en ese Mundial, y en otros momentos. Hay muchos en la hemeroteca de gloria de Maradona. Aquel gol del 86, que es un gol insuperable, arranca en una ruleta súbita del propio Maradona, en campo propio, pero jugando siempre a impulsos vertiginosos de la zurda. He vuelto a verlo, y tiene una arborescencia que es nitidez que es talento purísimo. Es un birlibirloque del peligro. Hubiera driblado Maradona al equipo entero. La jugada es un mapa de show. Cada regate es un monumento, y el gol, finalmente, es una orgía. Maradona es el diablo al que no puede atrapar la mitad del equipo rival. A mí aquella jugada me pilla con poco más de veinte años, y ya venía reverenciando yo a Maradona, a pesar de que me dio mucho disgusto en las tertulias improvisadas de los lunes, a propósito de las jornadas de Liga, porque Maradona era mucho Maradona, y encima era del Barca. Naturalmente, uno quería a Maradona en el Madrid, y ya veía yo a aquel loco de las maravillas vistiendo de blanco, con la melena desmelenada de los rebeldes, y la jugada de relámpago que resuelve un partido, en un repente insomne.

