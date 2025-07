Ha triunfado Jennifer López en su ruta española y veo que se ha levantado mucho guateque en las redes porque la artista tiene un contrato de seguro, a propósito de su culo apoteósico, que llega casi a los cinco millones de euros. De modo ... que Jennifer no tiene solo un seguro de su trajín de cantante desmesurada sino una póliza que valora su culo, igual que otros u otras tienen póliza del avión privado o del apartamento en Benidorm. Nos queda claro que el culo de Jennifer es un 'show', y una pasta. Me interesa de este espontáneo parlamento de anatomía, en las redes, la mitad de parlamento, porque se reúne alrededor del culo bailón de Jennifer muchas coreografía de términos insólitos, y a veces casi en desuso. Hay páginas de internet que esquivan hablar de culo, y colocan a propósito otras palabras de tierna bobada como posaderas o trasero. Hasta he leído en alguna esquina el término pompis, termino redicho, cursi y casi extinto que solo dicen las señoritingas tirando a monjiles y algún grafómano que se ve que le ha mirado con poca afición y puntería las nalgas gloriosas a nuestra Jennifer o a cualquier otra Jennifer de su barrio. La palabra culamen, que por ahí también he visto, es directamente horrenda. El poeta llamó al culo «dos frescas mitades de manzana». Fellini vivió hipnotizado por la majestad de los mitológicos culos femeninos y Dalí también. Dalí iba a los cabarés madrileños a ver culos de bailaoras gitanas. La palabra culo tiene esplendor de esfera y embelesa a los estetas, erotómanos o no. Porque hay algo, o mucho, en el, de arquitectura mágica, de lujo inverosímil. Culo es palabra sólida, chula y aupada, como el culo soberano de Jennifer, y el de otras mulatas, aunque no lo sean. Aún oigo por ahí que la palabra suena mal, pero yo creo que suena bien. Lo que no sé es si dice culo la prosa de la póliza de garantías de la contratante.

