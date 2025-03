Igual nos lo podíamos temer: Franco era el fichaje sorpresa de Laporta. Lo ha presentado en rueda de prensa, porque ha coronado al Madrid de equipo del régimen, con lo que Franco está más vivo que en el 76. Estas alegrías de sacar al ... Madrid al panorama, y a Franco a la alineación, son recursos de cuñado de bolera, que suele tirar de temazo, para orillar deprisa el tema. El tema, obviamente, es el amaño arbitral, y el temazo es citar al Madrid, que siempre vende. Ahí está el aval último: en catorce años, once semifinales de Champions. Anteayer barrió al Chesea. Otra vez. Pero no quisiera desviarme en datos, que ya conocemos, y hasta aburren un poco. Laporta ha sacado el naipe mayor del Real Madrid porque el Madrid no falla, y enciende en el bar la tertulia ganadora. Lo que no acabo yo de entender mucho es cómo Laporta, tan espabilado siempre, ha tardado dos meses en dar una rueda de prensa para soltar el nombre de Franco, o del Madrid, que son dos temas triunfales de la peluquería animosa que somos. Lo mismo lleva Laporta, el hombre, dos meses pensando cómo explicar el caso Negreira, más allá de la acampada de cartonajes de archivo con que adornó la rueda de prensa. Yo a Laporta siempre lo intuí hermanado al linaje de los presidentes del fútbol que tienen en el show un criterio, desde Gil a Lopera, una especie extinta que no lo estaba tanto, según vemos, porque Laporta da espectáculo, aunque no sepas muy bien lo que explica. O precisamente por eso. Además, ya puso a rodar en el show la palabra Cataluña, que es como ir preparando el auge del axioma de siempre: con la Iglesia habéis topado, españoles. Laporta, si se fijan, ha logrado estampa de charlatán de rayo uva y pregón de cuñadísimo que no sabemos si viene de una parrillada, o va. De modo que es el último de los exóticos jefazos de palco que tiene un marrón, pero prefiere hablar del Madrid. Franco es su último fichaje, un difunto que aún corre la banda. El Madrid ha hecho video respondón. Yo, además, iría en serio a por Ronald Araujo.

