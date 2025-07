Tal y como prospera la temporada de novedades, resulta que Eva González es pareja de Cayetano Rivera, pero sin serlo. Quiero decir que se separaron los dos un día, pero ahora Cayetano anda en lenguas porque pasó un rato en comisaría, y han ... ido rápido a preguntarle a Eva, que naturalmente no ha dicho nada al respecto.

A mí estos jaleos del reporterismo de peluquería me sirven para traer aquí mismo a Eva, que es la chavala del verano, la musa del verano, o bien la novia del verano, en su caso que dura todos los otoños, todos los inviernos. Y todavía diría uno más: es Eva el verano mismo, llueva o truene, porque ya voy yo viendo que está el agosto mitológico de la vida en la juventud de la mujer, y poco más.

Eva presenta concursos, o algo así. Por ahí ha logrado una juventud veteranísima. La vimos en MasterChef, esbelta de simpatía, y luego en las navidades sucesivas de la tele. También va y sale mucho en las revistas, que es como decir que casi no sale de las revistas. Eva González y Cayetano Rivera fueron, durante años, una pareja guadiana, y lo dejaban, y luego no lo dejaban, y así Eva iba teniendo varios noviazgos sucesivos pero siempre con el mismo hombre, un torero que tuvo la otra noche una mala hora con la Policía, en Madrid. En medio de todos sus jaleos sentimentales, hacía otro programa, hacía de chica Tampax, de chica Pronovias, de chica jarrón posmoderno, y hacía hasta de ella misma. Así, hasta que de pronto se casó con Cayetano. Fue la boda de unos guapos que lo dejaban, de pronto, para volver de pronto a lo mismo. Hasta que se dijeron sí. La boda dejó una foto de 'spot', porque ellos son dos soberbias criaturas de 'spot'. Componían la pareja de mayor lámina del panorama. Él, torero de verdes lunas. Ella, sultana de la fotogenia. Durante temporadas, fue Eva la novedad que no cesa, y ahí estaba siempre en los papeles o en los programas de variedades, porque esperaba bebé, porque estrenaba casa, porque era consorte feliz, y porque sí. Al fondo de la hemeroteca de su biografía nos sale que Eva fue Miss, o sea, Miss España, y de Miss ha ido a más, que es lo que buscan todas, aunque muchas se queden de percha viva de bikinis náufragos en las islas de supervivencia de la tele. Aquel premio fue en el 2003, y logró otros títulos en aquel mismo certamen. Si miramos en tiempos remotos, o quizá no tanto, recobramos a Eva en un noviazgo con Íker Casillas que es más o menos cuando la chica fichó por el Real Madrid de lo suyo, que es la tele, la pasarela, la moda y lo que venga. El Real Madrid de lo suyo consta de ella, un búcaro de 'instagramers' que no sé cómo se llaman, más un banquillo muy en forma donde están las monadas tipo Cristina Pedroche, y luego Sandra Barneda.

Eva ha hecho mucha tele, a tramos de su vida, y yo sospecho que ahora está en su momento mejor, porque ha encontrado el sitio en la vida, que a veces pasa por el sitio en un plató. Los novios de mucho póster que tuvo van prosperando por ahí, en las órbitas del fútbol, el toreo, o los chistes, pero aquí importa el futuro, y Eva seguro que el futuro lo ve color claro de enamorada de la soltería, que es algo que, con suerte, puede darse incluso en pareja. Durante una escapada sigilosa al Caribe, solitaria ella como una luna, en lo alto de un febrero, nos puso una postal, vía Instagram, donde escribía: «de repente, el verano». Y adjuntaba foto en bikini, medio reclinada en una palmera. Una vez más, el verano era ella misma. Una Giralda de belleza a tiro de 'zapping' y en horarios de 'prime time'.