BALA PERDIDA

La estupidez de leer

Aclara María Pombo que «hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer»

Reguetón del fútbol

Agua de estrellas

Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

María Pombo es una chica bestseller, pero bestseller en lo suyo, que es el escaparatismo de instagram. En estos días ha promovido el debate de órbita literaria desde una esquina insólita, porque ha confesado que no le gusta leer. A mí la confesión de ... Pombo no me ha dado ningún susto, pero sí resulta una sorpresa sensacional que se haya abierto un debate alto, en las redes y mucho más allá, donde incluso tercian quienes sí leen, incluso de oficio. De modo que a la chavala Pombo la hemos llevado a la papelería literaria sin que escriba un mal párrafo y sin que acredite mayor lujuria intelectual que echar un reojo después de la ducha a los libros de decoración, que es como ser bibliófilo de los catálogos de Ikea.

