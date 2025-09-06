María Pombo es una chica bestseller, pero bestseller en lo suyo, que es el escaparatismo de instagram. En estos días ha promovido el debate de órbita literaria desde una esquina insólita, porque ha confesado que no le gusta leer. A mí la confesión de ... Pombo no me ha dado ningún susto, pero sí resulta una sorpresa sensacional que se haya abierto un debate alto, en las redes y mucho más allá, donde incluso tercian quienes sí leen, incluso de oficio. De modo que a la chavala Pombo la hemos llevado a la papelería literaria sin que escriba un mal párrafo y sin que acredite mayor lujuria intelectual que echar un reojo después de la ducha a los libros de decoración, que es como ser bibliófilo de los catálogos de Ikea.

Esta criatura lo que avala es lo que a menudo anuncian las encuestas: en España se lee mucho, o bastante, lo que no sabemos en rigor es a qué llamamos lectura: si a los versos de Neruda o a las chácharas de Tinder. Las palabras de Pombo traen mucha amenidad al panorama del debate cultural, que es una cosa que más bien no existe, salvo que venga una guapa a enseñar la estantería vacía.

Aclara Pombo en que «hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer». Y lo aclara como si ya tantos no hubiéramos superado al gentío al que no le gusta leer, efectivamente, que es por lo general un pabellón que gasta mucho en bibliotecas de champú y gusta mucho en las pasarelas de bragas o pasamontañas. Pombo no ha hecho sino una declaración de vocación de ignorante, que no es vocación ni buena ni mala, aunque te arrima amablemente a la felicidad.

Arthur Rimbaud, que era un lector maligno, detestaba la felicidad, porque no se puede caer tan bajo. Casi podríamos deducir que María Pombo nos ha salido un Rimbaud al revés, una monada como el mes de mayo que tiene claro que «no sois mejores porque os guste leer». Y lleva razón. Pero tampoco eres mejor porque salgas en tiktok poniéndolo todo perdido de estupidez con emoticonos.