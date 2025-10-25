Lleva Eric Clapton más de medio siglo practicando la partitura de una herida. Ha pasado una vida entera, o varias vidas, afinando su pena, mudando el temblor en elegancia, la nostalgia en un punteo que huele a madera vestusta y whisky tibio. Es un titán ... de la delicadeza, un monje del desgarro. Viene en primavera a España, después de veinte años, a regalarnos lo suyo, donde entrenan los demonios del blues y los santos del silencio. Clapton nos hace sentir jóvenes, y al mismo tiempo, antiguos. Vendrá Clapton y tocará Layla como si la hubiera escrito ayer, mientras le va sacando a la guitarra un grito que se renueva, según envejece.

Clapton, así en general, ya no busca el fuego, pero lo recuerda ciegamente, de memoria. Está en esa edad en la que otros cuelgan la guitarra o practican los crucigramas, pero él sigue en el escenario, con su camisa azul y su aire de bancario que se escapa de la oficina para llorar un blues. La suya es una melancolía afinada: ni sobreactúa ni se disculpa. Toca, y se va. Tiene la discreción de los que ya lo vieron todo, y esa calma desganada de quien sobrevivió a sus excesos, y también a sus fantasmas. Clapton se concretó mito antes de cumplir los treinta, y eso no se quita nunca, como el dolor. En su repertorio se cruzan las cicatrices con los acordes. Algo hay, en cada nota, de rescate. Vive en su guitarra una biografía sin adjetivos: la época de 'Cream', el derrumbe del amor imposible, la caída en la heroína, la elegía de 'Tears in Heaven', el regreso al blues como quien vuelve al nido después del severo naufragio. Clapton ha sido muchos hombres, pero todos ellos suenan igual: limpios, tristes, inevitables. En él hay un inglés hacia adentro y también un alma negra, algo desquiciada, un pudor que vibra, un lamento que nunca pierde compostura.

Hendrix fue el trueno, Jimmy Page la tempestad, Jeff Beck el relámpago. Clapton, en cambio, fue siempre el humo

Los críticos lo llaman 'Slowhand', o sea, mano lenta, y en esa parsimonia veo yo una forma de meditación. Hendrix fue el trueno, Jimmy Page la tempestad, Jeff Beck el relámpago. Clapton, en cambio, fue siempre el humo, eso mágico que queda flotando cuando todo lo demás se apaga. Nunca necesitó destruir una guitarra para demostrar su furia, ni una tapia de amplificadores para probar su grandeza. Le bastaba una nota sostenida, esa que entra despacio, como un misterio, y ahí se queda, en lo mejor del aire. Pertenece a una generación que convirtió la juventud en religión: los sesenta de Londres, los clubes de humo, los solos interminables, el blues negro adoptado por muchachos blancos que soñaban con el delta del Mississippi desde un sótano de Chelsea. Clapton, entre todos ellos, fue el más clásico, el más obsesivo, el más fiel a las raíces. Mientras Jimi Hendrix volaba y Pete Townshend destrozaba guitarras, él escuchaba a Robert Johnson y a Freddie King, tratando de entender por qué el dolor podía tener swing.

Ha sobrevivido a la adicción, a la pérdida, al mito. Ha sobrevivido incluso a la fama, que aún es más difícil. Diríamos que Clapton ha probado todas las edades del alma: la juventud brillante, la madurez rota, la vejez sobria. Y en todas ellas suena como si aún estuviera buscando algo que él sabe que nunca va a encontrar. Es el último de una alta estirpe que inauguró en la guitarra una confesión y no tanto un espectáculo. A su lado, muchos de sus contemporáneos se retiraron, o se rindieron, que a veces es lo mismo. Él, no. No se ha jubilado, el viejo. Siempre tuvo la edad del blues.