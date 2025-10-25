Suscribete a
Eric Clapton, el monje del desgarro

Ha sobrevivido a la adicción, a la pérdida, al mito. Ha sobrevivido incluso a la fama, que aún es más difícil. Ahora, viene en primavera a España, después de veinte años, a regalarnos lo suyo

Eric Clapton, 'Mano lenta' en 2017
Eric Clapton, 'Mano lenta' en 2017 EP
Ángel Antonio Herrera

Lleva Eric Clapton más de medio siglo practicando la partitura de una herida. Ha pasado una vida entera, o varias vidas, afinando su pena, mudando el temblor en elegancia, la nostalgia en un punteo que huele a madera vestusta y whisky tibio. Es un titán ... de la delicadeza, un monje del desgarro. Viene en primavera a España, después de veinte años, a regalarnos lo suyo, donde entrenan los demonios del blues y los santos del silencio. Clapton nos hace sentir jóvenes, y al mismo tiempo, antiguos. Vendrá Clapton y tocará Layla como si la hubiera escrito ayer, mientras le va sacando a la guitarra un grito que se renueva, según envejece.

