Juan Carlos I es un pasajero parado en Emiratos Árabes que a cada rato se viene aquí, a convalecer en las regatas y pillar marisco. Ahora parece que va a quedarse más tiempo, porque nos regala un libro memorioso, con lo que va a ... estar mucho entre nosotros, por escrito, y en la algarabía de las tertulias, poniendo párrafo sobre Franco o sobre Letizia. A mí me parece que esta manera de estar sin estar de Juan Carlos I, vía 'bestseller', lo que nos trae, en rigor, es la estatura de Felipe VI, que es el rey en vigor que viene sosteniendo la institución de la monarquía, a pesar del padre. Quiero decir que Juan Carlos I se subió a un avión, para ayudar a su hijo en el desempeño de rey, pero ahora hace escala de regreso un momento, suelta un libro donde sólo habla bien de Doña Sofía, y encima lo titula 'Reconciliación'. A mí me sobra la residencia en Abu Dhabi o me sobra el tocho biográfico, entre justiciero y desapacible, y desde luego a destiempo. Juan Carlos I se empeña en amargar la vida de la monarquía, cuando se fue para lo contrario, según el mismo insiste. Procede recordar que Don Felipe renunció, bajo urgencia, a la herencia de su ilustre padre, porque la transparencia en su caso tiene que ir antes que la familia. Y en eso ha seguido, en paralelo a la órbita siempre benéfica de Letizia Ortiz, que cumple como un relámpago, y es querida en la calle, por mérito y ahíncos propios. Me parece una inelegancia, esto del libro de Juan Carlos I, igual que me parece una distinción el proceder fijo de Don Felipe, entonces y ahora. El padre ayuda tanto que estorba como nadie. Creo que aún mantiene la residencia fiscal fuera de España, pero nos quiere colocar en la biblioteca unas memorias de alegrón donde no salen vedettes, pero sí el caudillo, que le cae como un colega a Don Juan Carlos. Desportilló la corona, el emérito, y en eso sigue. Ya son ganas de volver a casa por Navidad.

