Iba uno a escribir de la 'escort' brasileña de La Moraleja, que no es mal disloque de domingo, pero vengo de leer que una chica ha matado de cuchillo a su novia. Son treintañeras, y convivían en un costado del viejo Madrid. Más allá ... de la página de suceso, es esta una noticia de amor, pero de amor por la otra punta, la punta de los celos, porque los celos han sido la causa del negro día, según sugiere la investigación. He visto en las redes una aupada politización del crimen, a propósito de machismos, o feminismos. Y eso no es plan, qué quieren que les diga. El amor empieza en un beso de postal, y a veces acaba en comisaría. A mí lo que me mueve a arriesgar una opinión, en este asunto, no es el debate del adjetivo que conviene a esta violencia homicida sino la constatación, una vez más, de que el amor que contempla la posesión está desoyendo el amor. Este asesinato da igual que se llame doméstico, familiar, o lésbico, porque en rigor es la aniquilación de una vida, bajo el lema escalofriante de que enamorarse es atarse. Una chica ha matado a otra chica, porque la quería. Igual habían empezado su aventura íntima yendo de viaje de novias a una isla, que no es mal sitio para la ilusión naciente. Pero acaso ninguna de las dos tuvo la intuición de que en el beso puede emboscarse un asesino. O una asesina. Los poetas, que cuidan la ciencia de la emoción, advirtieron alguna vez que hay enamorados que no se suicidan, con lo que alojaban así en el amor un voltaje abismal, un peligro acaso trágico. A menudo la violencia machista lleva dentro un credo del amor que es justamente lo contrario al amor. No creo en la ruta de pareja, hetero o no, cuyo mayor sobresalto es el turno de poner la lavadora, pero resulta desquiciante, y pavoroso, este reguetón en curso que mide el querer en el desvarío del daño. «O mía, o de nadie», asesta el estribillo clásico. «Un carnívoro cuchillo sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida», observó Miguel Hernández. De modo que una noticia de verano urbano enciende la bárbara verdad antigua: el amor también mata. Cuando morirse de amor sólo debiera ocurrir mientras dura un bolero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión