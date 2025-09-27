Suscribete a
He aquí la celebración de Claudia Cardinale, criatura de apabullante hechizo. Prestigia y aúpa el triunvirato de hermosísimas del último gran cine italiano, con Sofía Loren y Gina Lollobrigida

Claudia Cardinale, en febrero de 1962 en París, en la presentación de 'La Fayette', dirigida por Jean Dréville
Claudia Cardinale, en febrero de 1962 en París, en la presentación de 'La Fayette', dirigida por Jean Dréville
Creo que fue iluminación del poeta Gonzalo Rojas aquello de «malos tiempos vendrán en que habremos de enseñarles a las nuevas generaciones qué fue el whisky, el invierno, Claudia Cardinale». He aquí la celebración de una criatura de apabullante hechizo, Claudia Cardinale, que nos ... ha dejado para no dejarnos ya nunca más. Prestigia y aúpa el triunvirato de hermosísimas del último gran cine italiano, con Sofía Loren y Gina Lollobrigida. Diríamos hoy, que estamos, con las tres a la vista, ante Claudia y sus hermanas, tirando alegremente del título histórico de Woody Allen, Hannah y sus hermanas.

