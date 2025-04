Yo diría que la más prometedora chavala de 'Operación Triunfo' fue Chenoa, que enseguida resultó una criatura indómita, nerviosa, achinada y con el rayo de la mejor ambición por dentro. Y hasta hoy. Ahora reasoma en la tele pública, animando un concurso nocturno, ... pero Chenoa está ahí en varias teles a la vez, de jurado de gentes que quieren ser como ella. En el 'deneí' de Chenoa consta María Laura Corradini Falomir, pero Chenoa es Chenoa.

Reúne algo, como intérprete, del calambre de Malú, de la sastrería de Marta Sánchez, del voltaje de Mónica Naranjo. En aquel concurso de la tele ganó Rosa López, que es una soprano de verbena, pero el concurso en rigor lo ganaron Chenoa y Bisbal, porque salieron de ahí enamorados y hasta con mánager. Lo llevaron en secreto, hasta que de pronto no. Él la llamaba de pronto Laurita. Ella se acabó cabreando con él, acaso con razón. La tele les reunió, tiempo más tarde, y hubo notición sentimental, porque era como si volvieran a hacerse novios durante el tiempo que duró la canción que a dúo interpretaron, titulada 'Escondidos'. Bisbal y Chenoa volvían a quedar, así, en una canción, se reenamoraban por exigencias de una letra melódica, y esto acreditaba, para mí, que de algún modo seguían siendo pareja, porque al pensar en uno pensamos en la otra, y al revés, como les pasa a los guionistas de la tele de karaoke.

Algo tuvieron ahí de novios imposibles, que acaso son los novios que duran para toda la vida. Pero esos novios pillaron caminos separados, y hasta contrarios, y luego a Chenoa le dio por casarse, incluso. Si hacemos repaso, Chenoa reúne novios de mucha pegada, e índole diversa. Hay largo álbum de fotos: el actor Álex González, el cantante David de María, los empresarios Alain Cornejo, o Curi Gallardo, o el músico Javier Arpa. Citamos, por elogiar, su discografía de hombres, y por orientarnos. Yo a Chenoa, de todos modos, la he visto siempre como soltera de muchos novios, porque soltera es la que vive suelta, y ese ánimo a Chenoa no se le apaga nunca.

Viene de padres músicos, y argentinos, y acuñó su solfeo alegre en el Casino de Palma de Mallorca. Luego fue lo de 'OT'. Entre los hombres poco citados de Chenoa, está su propio padre biológico, un tal José Carlos Corradini, que durante un rato se montó su 'operación triunfo' en la telebasura, con mucho repertorio de hablar más bien mal de su hija, con la que ha cruzado poca o ninguna palabra en esta vida. Chenoa ha preferido ignorar al padre 'largón', y sus sagradas razones tendrá. Hubo un debate un tiempo sobre si Bisbal hizo o no hizo 'la cobra' a Chenoa en la tele, en aquel último encuentro dentro de una canción. Igual sí, igual no. Está más claro que Chenoa le hizo 'la cobra' a un padre transoceánico que le ha salido un poco folclórico de poner el cazo de 'primetime'. Los que le dan pedaleo a la crónica urgente repiten mucho que Chenoa es chica de poca suerte en el amor, por el trajín de novios, pero yo creo que es precisamente lo contrario.

Tiene una suerte populosa, y un día presenta a un guapo de portada y al día siguiente presenta un disco de discoteca. A rachas, ha prosperado más su carrera de famosa que su carrera de cantante, y eso a ella no le hace demasiada gracia. Más bien ninguna. Se comprende. Es musa de concurso, y musa del orgullo, no necesariamente gay, y no apreciamos en ella fracaso sentimental sino todo lo contrario. Como que nos valdría de dorado ejemplo en curso de un donjuanismo femenino.