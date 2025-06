Ha salido Ábalos en camiseta a dar una rueda de prensa, en el portal de su casa, después de la visita de la UCO. Si uno le quita la voz de Ábalos al momento, resulta que no sabemos si estamos ante un náufrago de ... gruta que iba a salir a por tabaco, o bien ante un particular al que están entrevistando porque le ha tocado la lotería en día soleado del Mediterráneo. Ábalos tiene estas cosas, que pasan por salir en la tele como si se acabara de levantar, después de compartir ocho horas con la Policía en casa, buscando pruebas hasta en los altillos. Decía Ruiz Quintano que políticamente, España no ha salido de Torrremolinos, y me gusta el hallazgo, como síntesis de iluminación, casi postal, del momento, un momento que viene ahora a avalar Ábalos, que es una figura y un figura de Torremolinos, pero de un Torremolinos de 'short', mosquitera y muslamen que ya no existe, en rigor. Ya digo que me he puesto el rato de cháchara de Ábalos con la prensa, pero quitándole la cháchara, y lo que se aprecia es un tipo de asueto, en camiseta, que no sabes muy bien, según la sonrisa crepuscularmente matinal, si vive el día de okupa de costa, o de divorciado contento que se está alojando en casa de algún primo de la zona. Ábalos es un caso, Ábalos es un crack. Esta estampa de Ábalos, en camiseta de veraneante, va a lograr una hemeroteca de alto provecho. Cuando a Ábalos algo le salga bien, o regular, incluso, pues sacaremos esta foto de señor que le habla a la afición de lo que piensa hacer con el dinero que le acaba de tocar en la bonoloto. Cuando algo a Ábalos le salga mal, pues también nos va a servir ese mismo cromo, que tiene mucho de señor que espera que vengan los del juzgado, a echarle de la vivienda, por impago o por trinque. No acabo de reponerme de este rato de rara versatilidad de Ábalos. Resulta que está explicando, tan resuelto, que le ha venido la Policía, a hacer acopio documental, y nos lo cuenta en camiseta, con lo que no sabemos si está celebrando el momento o disimulando la angustia. Cuesta saber si hemos visto a un veraneante o a un desahuciado. El juez nos lo dirá.

