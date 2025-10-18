Suscribete a
Carla Bruni fue cantante, y musa, angelicalmente maligna, de cantantes

Ángel Antonio Herrera

En la semana próxima va a entrar en la cárcel Nicolas Sarkozy, con lo que Carla Bruni enviuda de marido aún vivo. La vida, que es irónica, dio a Bruni un presente de consorte de presidente, pero también un futuro de viuda de un ... señor entre rejas, que es un modo de ser difunto. Hace no tanto, aún la llamábamos Carla, que es como la llamaban Mick Jagger o Eric Clapton, dos de sus novios antiguos. Era cuando Carla enramaba en la historia viva del pop o el rock contemporáneo, zona altas cumbres. Porque fue cantante, y musa, angelicalmente maligna, de cantantes. Luego la llamamos primera dama. Bruni logró la popularidad planetaria de Madonna, sólo que metiéndose a la faena política, de consorte sorpresa. Yo no sé si va a quedar entre las cantautoras del noventa, pero sí va a quedar como una especie de Jackie Kennedy a la francesa y con guitarra. Pegó el gran estirón popular en cuanto perdió estatura, gracias a olvidarse los tacones del pasado.

