En la semana próxima va a entrar en la cárcel Nicolas Sarkozy, con lo que Carla Bruni enviuda de marido aún vivo. La vida, que es irónica, dio a Bruni un presente de consorte de presidente, pero también un futuro de viuda de un ... señor entre rejas, que es un modo de ser difunto. Hace no tanto, aún la llamábamos Carla, que es como la llamaban Mick Jagger o Eric Clapton, dos de sus novios antiguos. Era cuando Carla enramaba en la historia viva del pop o el rock contemporáneo, zona altas cumbres. Porque fue cantante, y musa, angelicalmente maligna, de cantantes. Luego la llamamos primera dama. Bruni logró la popularidad planetaria de Madonna, sólo que metiéndose a la faena política, de consorte sorpresa. Yo no sé si va a quedar entre las cantautoras del noventa, pero sí va a quedar como una especie de Jackie Kennedy a la francesa y con guitarra. Pegó el gran estirón popular en cuanto perdió estatura, gracias a olvidarse los tacones del pasado.

Lo suyo con Sarkozy fue rápido, casi urgente, como un divorcio exprés, pero al contrario. Se pasearon por Eurodisney, luego se fueron a Egipto, enseguida vinieron rumores de embarazo, y para acallarlo todo subió al aire la noticia de la boda, que fue notición. Fueron, en total, unos meses de noviazgo medio secreto, medio exhibicionista, que convirtieron a la Bruni en una cantante más famosa que Madonna, ya digo, sólo que sin cantar nada en todo ese tiempo. La cantante, en ella, ya se ve poco, porque lo que se ve es una señora que cumple adornada de Dior y puede citar en privado a algún poeta simbolista. A veces, aún se transparenta Carla, una mujer bella, esbelta, leída, lírica y tirando a melancólica, que es como la definen los que la conocen a fondo, que no son tantos, a pesar de lo que malician los machistas. Forma la Bruni con Sarkozy una curiosa pareja. Se les veía contentos, la verdad. Hasta hicieron un poco de manitas infantiles entre los flashes. La polígama del pop es hoy una viuda con marido en la cárcel.

