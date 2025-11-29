Annie Leibovitz ha ejercido de visionaria de lo usual, de sacerdotisa de la observación del rostro humano. Quiero decir que practica siempre el robo de lo invisible, da igual que se emplee en la foto de moda, en el retrato de ilustres, o en ... la lámina de anónimos de calle. Está siempre en sus fotos, aunque ella nunca está, y eso es el artista. Es, ya, tan famosa como sus fotos archicélebres. Sus modelos componen la tribu escogida de varias décadas. Allí, John Lennon abrazando a Yoko Ono horas antes de la tragedia. Allá, Demi Moore embarazada, cumpliendo de diosa pagana sobre la portada de 'Vanity Fair'. Y luego, la Reina Isabel II pensando en sí misma en medio de la penumbra de un palacio antiguo como el eco, Whoopi Goldberg emergiendo de una bañera de leche como una diosa cómica, el cuerpo pintarrajeado de Keith Haring como su mejor lienzo, más todo ese merecumbé de actrices, escritores, bailarines, boxeadores, políticos que se hermanan mágicamente en su obra.

Si Leibovitz te hace una foto, te han dado un premio. No somete a la gente a un posado sino a una confesión. Incluso cuando aparecen disfrazados. Sobre todo, cuando están disfrazados. Leibovitz ha sabido colocar en igualdad de milagro el retrato íntimo y el espectáculo barroco. Ahí tenemos, para siempre, aquella serie para Disney en la que las estrellas de Hollywood asumían personajes de cuento, o bien los fastuosos reportajes para 'Vogue', donde la moda se convertía en novela, y la novela en sueño, y el sueño en un retrato capaz de sobrevivir al tiempo. Se cumple en ella la máxima antigua: otorgar a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido. De modo que una cocina puede ser un teatro, un granero puede ser un palacio, y un personaje público puede ser un animal herido y bien iluminado.

A veces abreviamos a Leibovitz como fotógrafa de celebridades, pero en rigor practica la delación, porque en la gente pública asoma ella a un desconocido. Incluso desconocido para el protagonista. Se ha hablado mucho del estilo de Annie, un nudo de teatralidad barroca y naturalismo extremo, de glamur cinematográfico y sinceridad casi despiadada. Pero se ha hablado menos de que ha popularizado un modelo de retrato, el retrato que captura la dignidad y la grieta, la corona y el cansancio, la belleza y la duda.

Sus fotos son robos, sí, pero robos de lo invisible, que es como decir de lo inconfesable, muy a menudo. Ahora tiene una muestra monumental en la fundación Marta Ortega Pérez. Ahí estará hasta mayo. Su obra conversa con otros grandes, sin convalecer en la imitación. Pudiera ser hija de Penn en la austeridad exacta, nieta de Avedon en la psicología del relámpago, hermana de Newton en la teatralidad, aunque Annie la teatralidad la prefiera ética en lugar de erótica. Con todos ellos comparte el secreto oficio inexplicable de capturar lo que ahí está, pero nadie ve, ese instante de eternidad en que un famoso, un poderoso o un mito se despista o descuida de sí mismo.

El retrato contemporáneo tiene, en un extremo, a los que esperan que el modelo se revele solo, y en el otro a Annie Leibovitz, que entiende que el modelo no se revela jamás sin una coreografía, sin una luz que lo despoje, sin una escenografía que lo obligue a contarse. Sus fotografías son la ópera de una sola voz. Cada retrato es una confesión. La culpable expone en La Coruña, despeinadísima de talento.