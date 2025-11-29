Suscribete a

Annie Leibovitz, la ladrona de lo invisible

Está siempre en sus fotos, aunque ella nunca está, y eso es el artista. Es, ya, tan famosa como sus fotos archicélebres. Sus modelos componen la tribu escogida de varias décadas


Ángel Antonio Herrera



Annie Leibovitz ha ejercido de visionaria de lo usual, de sacerdotisa de la observación del rostro humano. Quiero decir que practica siempre el robo de lo invisible, da igual que se emplee en la foto de moda, en el retrato de ilustres, o en ... la lámina de anónimos de calle. Está siempre en sus fotos, aunque ella nunca está, y eso es el artista. Es, ya, tan famosa como sus fotos archicélebres. Sus modelos componen la tribu escogida de varias décadas. Allí, John Lennon abrazando a Yoko Ono horas antes de la tragedia. Allá, Demi Moore embarazada, cumpliendo de diosa pagana sobre la portada de 'Vanity Fair'. Y luego, la Reina Isabel II pensando en sí misma en medio de la penumbra de un palacio antiguo como el eco, Whoopi Goldberg emergiendo de una bañera de leche como una diosa cómica, el cuerpo pintarrajeado de Keith Haring como su mejor lienzo, más todo ese merecumbé de actrices, escritores, bailarines, boxeadores, políticos que se hermanan mágicamente en su obra.

