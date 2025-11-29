Echa el cierre esta noche Joaquín Sabina a su escenario, pero naturalmente no puede acabarse un tipo descomunal que ha sido tantas noches, tantos goces, tantas perdiciones. Joaquín lleva unos meses practicando una experiencia extrema, que es la despedida mantenida, el adiós reanunciado, como ... dándose, porque sí, una extremaunción de resucitado, un acabamiento de joven vitalicio, que es lo que es, porque todo se lo ha venido jugando en el porvenir de la palabra. He ido a muchos conciertos de Sabina, y he aprendido lo que ya sabía. Hay pocos sitios mejores para quedarse a pasar la vida. Ahí nos regala Sabina un cancionero imbatible que detalla nuestra propia biografía, porque él ha escrito antes que nosotros lo que nos pasaba, o no nos pasaba, dándonos en endecasílabo de brinco nuestras mejores o peores deshoras, aquellas en las que un taxi era una ambulancia, aquellas en las que la ciudad era culpable de todo, aquellas en las que acabamos con un tanga por montera. Hace ya demasiados años escribí que Sabina era el Dylan de los que no sabemos inglés, y yo no sé ya si ahora la frase a él le puede parecer algo afortunada, porque se ha dado el gusto de negarlo todo, aunque a mí sí me convence, porque Sabina es Dylan más nuestro Siglo de Oro, que es el Dylan que a mí más me embelesa. La despedida larga de Sabina, que viene durando en Buenos Aires, París o Madrid, es otro gesto sincero del estilo entregadísimo de Joaquín, que practica el exceso como única alternativa. Siempre supo que vivir es exagerar, que morir es exagerar, que amar es exagerar. De modo que ha querido despedirse no desde un escenario sino desde todos los escenarios, y no con un concierto sino con una gira. Creo que tiene el gran cancionero en español, y ha logrado que hijos, padres y nietos vayan al Movistar Arena a decir puta a coro de estribillo. Porque Sabina no sale a cantarnos lo suyo sino que somos nosotros los que vamos a gritarle el repertorio. No se irá nunca.

