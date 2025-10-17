Suscribete a
Ortega, filósofo del siglo XXI

Todo intento de dar a Ortega por terminado y concluso es la absoluta impiedad. Todo intento de repetirlo de manera inerte es la forma más refinada de infidelidad, de deslealtad

NIETO

Andreu Jaume

AL final de 'Las trayectorias', el segundo de sus imprescindibles ensayos sobre su maestro, Julián Marías se preguntaba: «¿Qué será de Ortega?». Estábamos en 1983 y se cumplía el centenario del nacimiento del filósofo, una efeméride que el recién llegado Gobierno socialista decidió pasar por alto. ... La comisión creada por la administración de Suárez para conmemorar el aniversario no se reunió ni una sola vez aquel año, síntoma ya de un descuido más que significativo. La pregunta de Marías era por tanto muy pertinente y apuntaba a una negligencia que ha ido adquiriendo diferentes tonalidades. No es que Ortega haya sido exactamente ignorado o ninguneado, pero sí cabe afirmar que su posteridad nunca ha dejado de resentirse de ciertos malentendidos enquistados en torno a su figura que, mirados de cerca, iluminan algunas de las más persistentes limitaciones de nuestro país.

