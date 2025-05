La mayoría de los europeos nos hemos llevamos un alegrón con la aparente caída del guindo de Donald Trump con Vladímir Putin, esperando que sea el primer paso hacia el regreso de Estados Unidos al apoyo a Ucrania. Toda tensión entre ambos es buena para ... el Viejo Continente pero el episodio probablemente no marcará ese antes y ese después que deseamos. Putin está jugando al póker con Trump y ha demostrado ser mucho más listo.

De momento, el inquilino de la Casa Blanca solo ha perdido un poco la paciencia con el dictador ruso y desconocemos qué relación tejieron en el pasado y cuál mantienen ahora. Hasta el exabrupto de esta semana –«se ha vuelto completamente loco»–, algo retenía al norteamericano cuando se trataba de criticar a Putin. Recuerden aquel encuentro de ambos en Finlandia en 2018.

La prensa preguntó al estadounidense qué opinaba de las acusaciones de injerencias rusas en las elecciones de 2016 sostenidas por las agencias de inteligencia de su país. Y su respuesta fue que el dictador ruso las había negado de manera «muy fuerte y poderosa» y le creía. «El presidente Putin dice que no es Rusia. No veo ningún motivo por el que debería ser así», dijo, poniendo en duda a la inteligencia americana. ¿Tiene el dictador ruso alguna información que Trump no quiere que se sepa? Explicaría esa respuesta y muchas cosas.

Para esta partida de póker, Putin ha estudiado al milímetro al norteamericano y sabe que su contrincante no tiene paciencia para dedicar meses a negociaciones complicadas. Trump quiere un trato con urgencia y el dictador ruso sabe que su límite es ése. Pero también sabe que el presidente estadounidense odia a Volodímir Zelenski porque se negó a investigar al hijo de Joe Biden cuando se lo pidió. Y también sabe que le pierde hacer negocios y que puede ofrecerle tratos económicos cuando esté a punto de perder completamente la paciencia.

A Putin le interesa ganar tiempo para seguir masacrando a Ucrania ahora que la Unión Europea todavía no se ha rearmado. Las cartas que tiene son pocas pero las está jugando de manera muy agresiva, lanzando órdagos y llevándolos tan lejos como puede, sin llegar a romper la baraja. No obstante, hay una carta que escapa a su control y es la de los senadores republicanos. Al núcleo duro del presidente norteamericano no le interesa ayudar a Ucrania, pero la mayoría de senadores de su partido sigue sin querer abandonar a Kiev. No es que vayan a ir en contra de Trump, pero sí pueden presionarle para que siga intentando buscar un acuerdo que tenga en cuenta a Zelenski.

Que Washington y Moscú jueguen al póker no es malo para el Viejo Continente. Sería mucho peor que cerraran un acuerdo. Pero la pregunta es ¿puede resistir Ucrania mientras tanto? Dependerá de los europeos. No podemos seguir soñando con que Estados Unidos volverá a brindar apoyo. Si queremos que Ucrania aguante, debemos enviarle más ayuda. Alemania acaba de dar un enorme paso al frente esta semana, ¿lo hará España?