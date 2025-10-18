Suscribete a
Cabeza fría

Pedro Sánchez, ese tipo duro

Moncloa pretende convencernos de que Trump aprecia al socialista porque le gustan los líderes fuertes como Putin

¿Hasta dónde llegará Feijóo con Sánchez?

¡Americanos, no!

Ana Sánchez

Vladímir Putin, de todo menos débil, no duda en pasarle la mano por el lomo a Donald Trump y halagarlo siempre que quiere conseguir algo. El dictador ruso sabe identificar y explotar al máximo el punto débil de su adversario, y su estrategia de ... adular al estadounidense le da resultado una y otra vez. Frente a Putin, el inquilino de la Casa Blanca parece un padre sin armas ante un hijo con mal comportamiento. Pelotear a Trump es el bajo precio que Rusia está pagando para seguir haciendo lo que le da gana en Ucrania y avanzar en su ofensiva hacia la Unión Europea.

